Adiós al apio: estos son los motivos por los que hay que eliminarlo

El apio es una de las verduras con más sabor, intensidad, frescura y aroma, que la convierten en un vegetal exótico pero muy versátil. Pertenece a la familia de las umbelíferas o apiáceas, como la zanahoria, el perejil, el hinojo o la chirivía. Estamos ante una de las verduras más beneficiosas para el sistema digestivo e inmunológico, pues posee un sinfín de propiedades, la mayoría asociadas con la depuración.

En la cocina, lo más habitual es ver al apio en ensaladas, sopas o cremas. Sin embargo, con un poco de imaginación, podemos incluirlo en una gran variedad de recetas. La principal propiedad de este vegetal, es que se considera un regulador de dieta y de lo más nutritivo, ya que el 92% de su peso es agua. En cuanto a calorías, no aporta demasiadas (entre 15 y 20 calorías), aunque tiene un gran poder saciante.

El dolor de estómago puede tener muchas causas / Pexels

Cuándo no debemos consumir apio

A pesar de que no es de las verduras con mayor contenido en vitaminas o nutrientes, contiene grandes cantidades de vitamina C y B9, además de potasio y magnesio. En menor proporción, también encontramos calcio o hierro, y no es una verdura rica en fibra. Su principal propiedad es su riqueza en aceite esencial con selineno, cimol y limoneno. También contiene polisacáridos a base de pectinas, que protegen el conducto digestivo, y una gran concentración de antoxidantes para prevenir algunos problemas de salud.

El apio es un buen diurético, ya que favorece la depuración del organismo a la vez que elimina el ácido úrico y otros residuos. Este beneficio, unido a la presencia de apigenina, ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, algo que viene bien a las personas con hipertensión arterial o trastornos cardiovasculares. Debido a su composición, el apio favorece la digestión, estimula los jugos gástricos, combate los gaes y deshincha el vientre.

Gracias a la vitamina C, puede servir como aliado para regular la menstruación, tanto si es escasa como excesiva, además de aliviar síntomas menopáusicos. También tiene efectos sedantes, por lo que su jugo puede ayudar a dormir. No todo son buenas noticias, pues el consumo apio no está recomendado para todo el munod, especialmente en caso de padecer afecciones renales agudas. Tampoco debemos consumir este vegetal durante el embarazo o si padecemos cistitis. Algunas personas pueden sufrir reacciones alérgicas como escozor en paladar, lengua y labios, o tos y rinoconjuntivitis.