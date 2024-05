Disney Treasure: así es el crucero temático de Disney que puede llegar a costar 20.000 euros por persona

¿Quién no ha soñado alguna vez con ir a Disneyland?. Aunque parezca una aventura para los más pequeños, este parque temático lleno de emociones, es igual de imponente para niños, como para adultos. Sin embargo, aunque sea una aventura de lo más llamativa, muchas veces llega a provocar un dolor de cabeza por el costo al que puede ascender este viaje. Vuelos para llegar hasta París, alojamiento dentro de los parques temáticos y todos los extras que este viaje conlleva.

Pero no es solo Disneyland el lugar de ensueño para los más pequeños, si no es que además desde el año 1999, Disney fabricó su primer crucero tematizado. Disney Treasure llegó en el año 2022 y es un barco completamente moderno y mucho más grande que los anteriores.

Qué es Disney Treasure

El crucero tiene un total de 341 metros de eslora, además de una tripulación de 1.555 personas, teniendo la capacidad de alojar a 5.000 pasajeros en la totalidad del barco. Cuenta con 15 cubiertas, 1254 camarotes y como en todo crucero, dependerá del tipo de habitación que elijas, lo que afecte al precio final de tu travesía -más arriba, más abajo, si el camarote da al agua, si no tiene balcón, entre otras cosas-.

Cuándo se pondrá en funcionamiento

Será el próximo 21 de diciembre cuando el barco se ponga en funcionamiento y tal y como hemos dicho con anterioridad, dependerá del tipo de camarote que elijas o la fecha, lo que defina el precio del viaje.

El precio de la habitación más barata es de 2.592 euros por persona.

En cuanto a la Suite Concierge, depende de la fecha en la que busques, pero puede llegar a costarte 21.718 euros por persona.

Esta habitación cuenta con dos pisos y capacidad para un total de 8 personas, distribuidos en 182 metros cuadrados, como si estuvieras en casa. Además, dentro de la suite alguna de las cosas con las que cuenta son: cinco baños, salón, despensa, bar, vestidores, cinco televisores, entre otras cosas.

Al igual que los hoteles de Disneyland París, las habitaciones son tematizadas con las diferentes películas que ha habido a lo largo de la historia uy las favoritas de los más pequeños de la casa. Como novedad, este crucero de Disney, saldrá desde el puerto de Barcelona.