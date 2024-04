Estas dos ciudades españolas se han colado en el ranking de las diez más lujosas de Europa

Europa puede ser sinónimo de lujo, especialmente si nos fijamos en algunas de sus ciudades con mayor número de casas de moda de lujo, concesionarios exclusivos, restaurantes Michelín, tiendas de la marca Rolex, salones de belleza o en el precio de la vivienda vacacional. Y es que, teniendo en cuenta todos estos factores, una plataforma de alquiler vacacional llamada Holidu ha creado un ranking de las diez ciudades con mayor nivel de lujo de toda Europa.

España está presente en esta clasificación por partida doble, incluyendo a dos de sus ciudades más importantes entre la decena de ciudades más lujosas del continente. También han sido incluidas algunas poblaciones de Francia, Reino Unido, Italia o Alemania. A continuación, te presentamos las diez ciudades más lujosas de Europa, con datos sobre los principales sectores que trabajan el lujo:

París

París es el destino de lujo por excelencia, con una puntuación de lujo perfecta de 100. La ciudad del amor no sólo se distingue por su gran dosis de romanticismo, sino por la mayor concentración de restaurantes Michelin per cápita que ofrecen experiencias culinarias realmente únicas e inigualables. Con un total de 118 restaurantes Michelin, nueve de ellos con tres estrellas y 15 con dos, París mantiene su reputación de metrópolis gastronómica. Además, París alberga un impresionante número de tiendas de moda de lujo, que elevan la experiencia de compra de sus visitantes a nuevas cotas. Por ejemplo, son 33 boutiques de moda de lujo y 16 tiendas Rolex certificadas, París demuestra que está a la cabeza no sólo en gastronomía, sino también en moda y complementos. El sector de la belleza también contribuye significativamente a la puntuación de lujo de la ciudad, con un número considerable de 513 salones de belleza. El encanto exclusivo de París también se refleja en los precios de los alquileres vacacionales, con un coste medio de 127 euros por persona y noche.

Londres

La capital británica se asegura el segundo puesto con una puntuación de lujo de 94. Londres impresiona con exclusivos concesionarios de marcas de lujo y nada menos que 73 restaurantes Michelin de primera categoría, entre ellos cinco de tres estrellas y doce de dos. En el sector de la belleza, Londres encabeza la lista con un total de 1.005 salones de belleza. Incluso para ir de compras, los viajeros pueden gastar dinero, con doce tiendas de Chanel y cuatro de Dior y Gucci cada una. El alojamiento de vacaciones cuesta una media de 96 euros por noche y persona.

Ámsterdam

Ámsterdam se sitúa como la tercera ciudad más lujosa de Europa, con una puntuación de lujo de 45. Sin embargo, en comparación con las dos primeras ciudades, la puntuación del lujo desciende considerablemente, lo que confirma que el estilo de vida lujoso en París y Londres se vive de forma diferente. La capital holandesa destaca sobre todo por el número de restaurantes Michelin: un total de 32 restaurantes con estrella deleitan a sus comensales de forma especialmente refinada. Los amantes de las marcas de lujo se encontrarán satisfechos, desde la prestigiosa Rolex (seis tiendas) hasta el consecionario Lamborghini. Y a pesar que la puntuación del lujo es ligeramente inferior a la de otras ciudades, los precios de las casas de vacaciones son más elevados, con una media de 119 euros por persona y noche.

Madrid

La metrópoli española Madrid ocupa el cuarto lugar con una puntuación de lujo de 43. La capital española ofrece calles repletas de artículos de lujo que fascinan tanto a los amantes de la moda como a los seguidores de las tendencias. El barrio de Salamanca es una de las zonas comerciales más exclusivas de España y es conocida mundialmente como la "Milla de Oro". Después de las compras, los hambrientos pueden deleitarse en los 27 restaurantes Michelín. Los amantes de la belleza pueden encontrar satisfacción en los casi 900 salones de belleza. Los precios medios de los pisos de vacaciones son relativamente económicos, 59 euros por persona y noche.

Roma

Con una puntuación de lujo de 41, la capital italiana completa el top cinco. La "Ciudad Eterna" conquista con su elegancia histórica y una rica selección de tiendas de moda de lujo. Quien quiera disfrutar en Roma de algo de un nivel superior puede visitar uno de los 20 restaurantes Michelin. Las compras de lujo son especialmente efectivas en la famosa "Via Condotti", donde se congregan todos los grandes nombres: Gucci, Prada, Dior... un paraíso para los amantes de la moda de lujo con presupuesto para permitirse la ropa de las grandes firmas. Sorprendentemente, en Roma no hay concesionarios de coches de lujo. El precio medio de un piso de vacaciones es de 73 euros por noche y persona.

El resto de ciudades que completan esta clasificación son Berlín (36 puntos), Barcelona (33 puntos), Hamburgo (30 puntos), Milán (29 puntos) y Viena (20 puntos). Si nos centramos únicamente en España, a este ranking liderado por Madrid y Barcelona, se suman las ciudades de Valencia, Sevilla, Valencia, Málaga y Zaragoza.