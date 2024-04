1 de abril: este es el 'meme' que tienes que enviar a tus contactos el primer día del mes

Con la llegada de abril, las redes sociales colapsan y el alud de memes con la cara de Elena Furiase transporta a miles de personas a uno de los momentos más memorables y graciosos de la historia de la televisión. La hija de Lolita Flores es la protagonista del vídeo que todo el mundo envía, publica o apoya en redes sociales el día 1 de abril.

Tuvo lugar hace 15 años, en 2009, durante el programa 'Password', presentado por Luján Argüelles. Una de las concursantes debía responder "mayo" a las pistas que Elena Furiase le iba dando. Sin embargo, cuando esta pronuncia la palabra "abril", la concursante apuesta por "cerral" en lugar del mes que continúa el calendario, haciendo estallar en risas a todo el plató, incluida la presentadora.

Todo el mundo sabe que el 1 de abril es el día de Elena Furiase pic.twitter.com/zmFrNgYTt8 — Ana Sabe Volar (@anasabevolar) March 31, 2024

Elena Furiase, harta de las bromas

Contra todo pronóstico, la sobrina de Rosario Flores no celebra el 1 de abril con el meme que ella misma protagonizó hace 15 años, sino que más bien le causa rechazo ver tantos vídeos a principios de mes: "No hace falta que me lo enviéis. Han pasado trece años, soy consciente de ello", criticaba hace dos años. Este año, la actriz se ha limitado a compartir una publicación de @spainsays con la que ha querido conmemorar un día tan señalado para su figura en el calendario.

La publicación en sí hacía referencia a la labor que el nombre de Furiase ha hecho con el 1 de abril, comparándola incluso con Mariah Carey en el mes de diciembre: "Elena Furiase es para el mes de abril lo que Mariah Carey es para la Navidad", dejando claro un año más que la hija de Lolita Flores creó hace ya quince años uno de los 'memes' más famosos de la historia de la televisión.