Este es el verdadero significado de la tradición de estrenar ropa el Domingo de Ramos

Si hablamos de Semana Santa, hablamos de tradición, de costumbres forjadas a lo largo de siglos y de dichos populares como aquel que dice: "Domingo de Ramos, quien no estrena no tiene manos". Y es que este refrán asociado al calendario de la Semana Santa, concretamente al Domingo de Ramos, es el día que marca el inicio de la tan esperada Semana de Pasión. Pero, ¿qué relación existe entre este día y estrenar un atuendo nuevo?

Su significado explica que quien no tenía manos, en el sentido de no tener trabajo y además no saber coser, era considerado una persona pobre para poder estrenar. En algunas regiones de España, especialmente en Andalucía, las procesiones del Domingo de Ramos son una gran oportunidad para lucir trajes tradicionales y vestidos de flamenco, y así, las calles se llenan de colores y telas brillantes. Una excusa para ponerse guapo y lucir nuevas prendas de ropa para asistir a los actos que lo conmemoran.

Asimismo, la tradición de estrenar vestimenta de la nueva temporada en el Domingo de Ramos en España tiene profundas raíces religiosas y culturales. Para muchos españoles, vestir ropa nueva en este día es una forma de honrar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, celebrar el inicio de la primavera y marcar el inicio de un nuevo ciclo de vida.