La enemiga de Carmen Borrego en 'Supervivientes': así ha sido la discusión que ha puesto fin a su amistad

Convivir las 24 horas del día y sin apenas comida está empezado a notarse en 'Supervivientes', donde ya se han podido observar las primeras broncas entre los concursantes. La hermana de Terelu Campos, Carmen Borrego, ha protagonizado un duro enfrentamiento, a pesar de haber querido abandonar el programa a sus inicios. Así lo ha contado Alba Renai, la presentadora virtual de 'Supersecretos'.

Así ha sido la discusión de Carmen Borrego

Hace tan solo dos semanas que comenzó el reality y las nominaciones ya están causando estragos en los concursantes, incluso rompiendo amistades. Se trata de la presentadora Arantxa del Sol, quien tenía una buena relación con Carmen Borrego, sin embargo, se vio en la obligación de nominarla provocando un choque entre ambas. "Arantxa del Sol, que va de tan amiguita mía, me nominó" afirma Carmen, a lo que Arantxa, aludida por el comentario, no dudó en responderle: "Yo alucino con todo...".

Carmen Borrego intentó quitarle hierro al asunto: "Lo he dicho con cariño y mira lo que me ha contestado la señora... ¡Era una cosa irónica, no te preocupes!". Pero Arantxa, volvió a tomarse mal el comentario y respondió: "Luego vas tan de amiguita mía y mira...!"