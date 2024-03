La respuesta de un hostelero a un cliente tras desafiar su trabajo: "Yo esclavista no soy"

La precariedad laboral prima en el sector de la hostelería y es uno de los sectores donde más trabajo se puede encontrar hoy en día. Sus horarios nada apetecibles, jornadas de miles de horas y además la recompensa tan baja de sueldo que reciben los trabajadores, son algunas de las razones por las que cada vez sea más crítica la situación que se vive en la restauración.

Por si todo esto fuera poco, muchos camareros y camareras deben lidiar con clientes maleducados y situaciones extrañas en su día a día. Es el caso, uno más entre cientos de ejemplos cotidianos, de una camarera que se ha vuelto viral en redes después de compartir un vídeo en el que enseña cómo han dejado la mesa y el suelo del restaurante unos clientes al marcharse.

El horario de la restauración

Las jornadas en la hostelería suelen ser maratonianas y muchas veces los clientes no entienden por qué un establecimiento está cerrado, cuando ellos piensan que debería estar abierto. Así ha sido el caso en Twitter de un cliente que ha dejado la siguiente reseña en el establecimiento: "No me pareció nada bien que estábamos un viernes a las 20:30 de la tarde y la camarera y el cocinero aun viéndonos, no nos abrieron la puerta, nosotros picamos para pedir unas pizzas y nos fuimos porque no nos abrieron para siquiera preguntar que queríamos", ha puesto el cliente.

Tras las críticas diarias que reciben los establecimientos por parte de los clientes, los dueños tienen que lidiar con muchas cosas, por ello, la dueña aprovechó para contestarle amablemente a dicho cliente: "Mire normalmente no respondo ya a nadie, pero a las 20:30 no vinieron, 19:30 eran y si la puerta está cerrada será porque no está abierto, tengo un horario y la gente tiene derecho a descansar, que habíamos terminado del mediodía a las 19:00, entonces como yo esclavista no soy, respeto el horario del trabajador. Entonces recuerde que un establecimiento está abierto cuando la puerta se abre, gracias", le contestaba la hostelera.

Muchas veces, los clientes o comensales no nos damos cuenta de las situaciones que se viven dentro de la hostelería. Dónde tienen que lidiar con personas irrespetuosas y además trabajar muchas horas de las que deberían, para poder tener un cliente satisfecho, que luego se queja por el horario de apertura de los mismos.