Todo el mundo usa mal su báscula de cocina: fíjate en esto cuando peses tu comida

A la hora de cocinar, y sobre todo cuanod tenemos que cocinar para muchas personas, es muy importante saber las medidas exactas de nuestros ingredientes, sobre todo si se trata de postres o recetas que necesiten unas cantidades más precisas. Para ello, una de las herramientas por excelencia de la cocina, es la báscula. Sin emabrgo, mcuhas veces no la empleamos de la mejor manera y las medidas que pensamos que ponemos, no son las adecuada.

Por ello, hoy vamos a ver como podemos emplear de forma correcta nuestra báscula de cocina, para que salgan perfectas nuestras recetas.

Cómo saber si mi báscula de cocina funciona de manera adecuada

Lo primero que debes hacer, es mirar que tu báscula está programada en las unidades de medida adecuadas para que nuestra pesa funcione perfectamente.

En el caso de que peses tus ingredientes directamente en tu báscula no hay ningún problema.

Por el contrario, en el caso de que vayas a pesar tus alimentos con un recipiente, debes indicarle a tu pesa el peso del recipiente paraq ue lo tengas en cuenta y no se pese de menos.

Lo mejor que puedes hacer es pesar los alimentos en crudo, ya que cocinados será más complejo, en función del plato y lo que se cocine. Eso sí, algo que debmos tener en cuenta si estamos siguiendo una receta, es si el peso que nos piden es en crudo o en cocinado en algunos alimentos.

Si cuando hayas terminado la receta, te ha sobrado más comida de lo que esperabas, te enseñamos un truco para ahorrar en comida y no desperdiciar las sobras.

Aquí van algunos trucos para evitar tirar más comida de la cuenta:

Cocina aquello que vayas a comer: evita cocinar en exceso y ten ojo con las cantidades. Puede ocurrir que sobre de vez en cuando comida. Si ese es el caso, guárdala para consumirla cuanto antes, pero no dejes pasar el tiempo hasta que los ingredientes se pongan malos.

Haz varias comidas de una vez: hay una tendencia actual muy extendida que consiste en elaborar el menú de la semana en el mismo momento. Puede ser en un hueco durante el fin de semana o durante varias horas libres. Es un método que, además permitir elaborar las recetas aprovechando los ingredientes de una para la otra, ayuda a quien lo lleve a cabo seguir una alimentación más saludable. También garantiza disponer de tiempo libre durante el resto de días, aunque para llevarlo a cabo se necesita espacio de sobra en la nevera.

Elige los alimentos más maduros: aunque no siempre apetezca consumir alimentos más cercanos a pasarse, ese pequeño gesto contribuirá a no tener que tirarlos al día siguiente y poder aprovechar el resto para más adelante.

Menos agua

Utiliza menos agua: dejar el grifo abierto mientras haces otras labores que no requieren de agua también es despilfarro y un gasto extra en la factura de fin de mes.

Da una segunda oportunidad a la comida: Too Good To Go es una alternativa perfecta para las compras a última hora y para el ahorro.