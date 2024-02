Segunda temporada de las Pombo: sin presencia del protagonista de la primera parte

Ante una fiebre irrefrenable de documentales de influencers, la 'it girl' del momento anunciaba el año pasado, la llegada del suyo propio. 'Pombo' sería el nombre que acompañaría a esta familia en la producción que ha llevado Mediaset de la mano de Komodo Studio, en la que María habrá hecho una oda a su familia y les haría partícipes e igual de protagonistas que ella en la esperada serie. Hoy, 23 de febrero, se estrena su segunda temporada en Prime Video.

Segunda parte de la serie de las Pombo

Si bien María tal y como ha dicho en declaraciones ha querido mostrar una vida "normal" en la primera temporada, donde ha mostrado su lado más personal y familiar. Una temporada inicial, en la que han incluído episodio tras episodio, la presencia familiar, los viajes en verano y la vida cotidiana de la pareja, en este caso de María Pombo y Pablo Castellano.

Más allá de eso no se ha podido saber más que no supieramos. Parte de las críticas a esta primera toma de contacto con el público viene por la poca muestra de cosas que no sabemos. La mayoría de la familia Pombo, son personajes públicos, que dirariamente muestran su día a día. Por ello, esta primera temporada dejó con ganas de más y con saber de verdad cómo es la vida de María Pombo.

La estrella de la serie sin saberlo

A pesar de haber sido una serie en la que ha faltado un poco más de acción, hay un personaje que no ha pasado desapercibido y que ha sido comentado por todo el mundo. Sin duda alguna el protagonista de la primera temporada, fue Álvaro López huerta, marido de una de las tres pombo, Lucía. Esta última hermana es quizás la más alejada de las redes sociales y la que menos se muestra diariamente en las pantallas con respecto al resto de sus hermanas.

Sin embargo, el público se ha fijado en este personaje clave que ha alegrado los episodios y en dónde hemos podido ver a una persona que da vida a la familia Pombo. Sin duda el protagonista comentado por todo el público de la serie.

Aunque todavía no se sabe al 100% todo lo que va a venir con la segunda temporada de las pombashians -apodo que se han puesto ellas mismas-, si tenemos alguna que otra pista. Parece ser que vamos a poder ver desde hoy un poco más de acción, problemas contidianos entre parejas y familia. La vida ajetreada de María Pombo, etc.

Aunque todavía no se sabe todo lo que veremos, la pequeña de las hermanas ha dejado caer algún que otro comentario en el que ha hablado sobre que "si llego a saber que un personaje de la primera temporada llega a tener tanta tirada, pues le hacemos más hincapie en la segunda", ha calificado la influencer.

Esto lo ha referenciado además a que al grabarse la primera temporada y la segunda a la vez, no pueden valorar a raíz de los primeros episodios, el análisis de la audciencia, para ofrecer en una segunda, lo que demanda el público. Por lo tanto, en esta segunda temporada veremos lo que ya había grabado.

Tal y como ha calificado la influencer, "en el caso de haber una tercera temporada, ya podríamos valorar el análisis y la respuesta del público".