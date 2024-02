El color que no existe y que se ha inventado nuestro cerebro

Si pensamos en palabras como flamenco, algodón de azúcar o la misma Barbie, es probable que rápidamente asociemos estos elementos con un color, el rosa. Este color se relaciona con la calma, la alegría, la suavidad y la belleza. En los últimos años asociado a la feminidad o la mujer, solo hay que imaginar cuando se va a comprar las primeras sabanas de un recién nacido. En el caso de que este sea niña, optaran por vendernos las de color rosa. Sin embargo, este color tan famoso entre la sociedad, que lució Madona en su icónico videoclip "Material girl", no es real. De hecho, es una creación de nuestra mente.

La razón por la cual el color rosa no existe es más simple de lo que parece. Desde un punto técnico y científico, se puede decir que, este color no posee una longitud de onda específica en el espectro visible de la luz. En otras palabras, perceptible ya que está compuesto por diferentes longitudes de onda. Cada una de estas longitudes de onda corresponde a un color distinto, tal como se aprecia en el arco iris. Sin embargo, el rosa no tiene una longitud de onda asignada. En términos más simples aún, ningún objeto emite luz rosa.

Fotograma de 'Barbie', la película dirigida por Greta Gerwig / EPE

¿Cómo es posible que veamos el color rosa?

Cuando percibimos este color, en realidad estamos interpretando la combinación de dos colores: el rojo y el azul, que se fusionan para crear el tono rosa que observamos. Esto no significa que el rosa no sea una percepción visual real, sino que es una amalgama de otros colores.

El estatus del color rosa ha generado un debate controvertido en la comunidad científica. Algunos argumentan que no puede considerarse un color real debido a que no posee una longitud de onda específica, mientras que otros sostienen que sí lo es porque los humanos lo ven y perciben. Por lo tanto, no existe un consenso claro sobre si el rosa debería incluirse en la paleta de colores.

El color rosa en la historia

En la psicología, este color tiende a asociarse comúnmente a emociones de afecto, delicadeza y serenidad llegando a tener un impacto calmante en las personas y disminuyendo los niveles de ansiedad. Es por ello que se emplea en ambientes médicos y cuidado infantil para fomentar una sensación de protección.

A lo largo de los siglos, la percepción del color rosa ha experimentado cambios significativos. En la antigua Grecia y Roma, el rosa simbolizaba el amor y la belleza y se asociaba a lo masculino. Lo mismo pasaba en la Edad Media, era considerado un color masculino, asociado con la valentía. En el siglo XVIII, el rosa fue adoptado como un tono más femenino, y esta connotación se consolidó en el siglo XIX con el auge de la moda victoriana.