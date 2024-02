Así serán los Premios ESLAND 2024 en Andorra: fecha, horarios, actuaciones y todos los nominados

Se crearon en 2022, pero desde su primera gala se han convertido una fecha marcada en el calendario del 'streaming' hispanohablante. Los Premios ESLAND, organizados por el 'youtuber' y 'streamer' murciano TheGrefg para reconocer los momentos y los personajes más destacados de la creación de contenido en directo en español, celebran este año su tercera edición.

En esta ocasión, haciendo honor a su nombre y al lugar de residencia del creador del galardón y de varios 'youtubers', Andorra acogerá la gala. Concretamente, en el Poliesportiu Andorra de Andorra la Vieja. Y es que el nombre ESLAND es el acrónimo de España, Latinoámerica y Andorra, designados por TheGrefg como los lugares clave para los 'streamers' en español.

Tras una primera gala en Barcelona, el año pasado dieron el salto a Ciudad de México y ahora completan la trilogía en el país pirenaico, a pesar de que el 'streamer' negoció la posibilidad de que se celebrasen en otros lugares.

Horario de los ESLAND 2024

La idea inicial era celebrar una alfombra roja el viernes y la gala el sábado, pero un partido del FC Andorra impidió que el evento pudiese organizarse de esta manera. Por tanto, la tercera edición de los premios ESLAND se celebrará este viernes, 16 de febrero, con una alfombra roja con los nominados y otros invitados que comenzará a partir de las 19:00 horas y el plato fuerte de la gala a partir de las 21:00h.

Cómo ver los ESLAND 2024

Todo ello se podrá seguir en directo en el canal de Twitch de TheGrefg. Además, este año también se podrá seguir en el canal de YouTube del 'streamer', tras los cambios en la exclusividad de la plataforma morada, propiedad de Amazon.

De esta manera se emitirá la gala en su versión principal, pero este año se le suma la novedad del directo en vertical para TikTok, Instagram y YouTube Shorts. Esta retransmisión, una apuesta por el contenido adaptado a los móviles, contará con una señal propia y con dos presentadores distintos, los creadores de contenido Suja y Marina Rivers, para realizar una especie de 'detrás de las cámaras' de la versión principal.

Actuaciones en los ESLAND 2024

Además de la entrega de premios, la gala incluirá actuaciones de varios artistas: Estopa, Lola Índigo, Chuty, Gazir, La fura dels Baus y Light Balance darán un toque musical a la velada.

Nominados de los ESLAND 2024

Clip del año

Lacuevadepaink

Guanyar

Repta Live

Rubius

Enfado del año

DJMaRiiO

Ibai y Messi

ElXokas

SezarBlue

Streamer IRL del año

Alanalarana

Brunenger

Grenheir

LlunaClark

Mejor variety streamer

ElMariana

IlloJuan

Knekro

Rubius

Mejor cobertura informativa

Davoo Xeneize

El_Yuste

Gerard Romero

LaCobraaa

Roleplayer del año

AgenteMaxo (Maximus)

Folagorlives

Nexxusz

Roier

Streamer promesa

AngeloGam3r

Futbolcontemo7

PaaulaCg_

ReydelaCity

Mejor miniserie de contenido

Bellum

El Hoyo en Minecraft

Permadeaz 2

Squid Craft Games 2

Evento del año

Dogfight Wild Tournament

Final Four Spotify Camp Nou

Partidazo de Youtubers 4

La Velada del Año III

Streamer revelación

Davoo Xeneize

Nil Ojeda

Roier

Xcry

Mejor serie de contenido

Dedsafio ARK

El Dios de Todo

Minecraft Extremo

Pokemon Twitch Cup 3

Streamer del año

ElXokas

Ibai Llanos

IlloJuan

Spreen

Entradas de los ESLAND 2024

La venta de entradas para acudir al evento presencial en Andorra la Vieja no se ha desarrollado según lo esperado. A diferencia de otras ediciones, las entradas no solo no han volado, sino que los organizadores del evento han optado finalmente por rebajar los precios.

"Os voy a ser totalmente sincero: las entradas de los 50€ volaron, no quedan prácticamente entradas, pero las zonas de 100 y 200 euros no se vendieron. Quedan muchísimas", aseguró el 'streamer' TheGrefg. Tras esta bajada de precios, en estos momentos la venta está deshabilitada.