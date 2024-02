Moisés y Óscar protagonizan un de los duelos más emocionantes de Pasapalabra

Parece que el bote se le resiste Moisés la Guardia, uno de los concursantes favoritos de las últimas ediciones de Pasapalabra. Pero él lo tiene que claro: va a conseguirlo. Tan claro lo tiene que esta noche ha podido rozarlo con la punta de los dedos. No ha podido ser, pero el alfareño ha conseguido proclamarse vencedor del concurso de este jueves, acumulando otros 1.200 euros y evitando, así, la silla azul mañana. Todo ello en una de las jornadas más reñidas de los últimos programas, en las que se ha batido con Óscar Díaz.

Ambos están muy cerca de llegar al centenar de duelos juntos en El Rosco y el que han protagonizado en este programa de Pasapalabra está entre los más reñidos, puesto que sendo concursants han estado cerca de ganar el bote de 1.474.000 al evitar los fallos, lo que ha ido subiendo la emoción en cada respuesta.

Todo ello ha ocurrido en un día en el que no han faltado las sorpresas, puesto que el conocido presentador Roberto Leal ha hecho una entrada particular vestido de Indiana Jones. Todo eso debido a que los especiales de carnaval están dando la vuelta a la televisión de entretenimiento estos días. El concurso de Leal no ha sido menos y sus protagonistas han decidido caracterizarse a su manera.

Tanto es así que hasta los invitados especiales han lucido chapas haciendo honor a los personajes de los que iban disfrazados. En el caso del equipo naranja, de los celebérrimos Barbie y Ken -versión película moderna- y por el lado azul, Napoleón y Josefina Bonaparte. Un decorado particular para un 'Rosco' que le ha dejado la miel en los labios al ganador de esta noche.