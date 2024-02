Así es como Nicki Nicole se enteró de que Peso Pluma le es infiel

La relación amorosa entre la cantante argentina Nicki Nicole y el artista mexicano Peso Pluma ha llegado su fin después de que se haya filtrado un vídeo del músico de la mano de una mujer en Las Vegas, tras la celebración de la Super Bowl.

Así, el vídeo que ha corrido como la pólvora en internet, ha llegado hasta la propia Nicole quien ha afirmado, en un comunicado en X -antes Twitter- e Instagram, que se ha enterado de la supuesta infidelidad a través de las redes sociales. "Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me han hecho llegar", decía la argentina tras señalar que lo que se ama "se respeta" y "se cuida" y que ella no se iba a quedaren un lugar donde no fuera cuidada y respetada. "Yo de ahí me voy", afirmaba Nicole, quien ha borrado todas las fotos de ambos en sus perfiles públicos.

Todo esto ha ocurrido cuando apenas ha transcurrido una semana desde que los artistas asisitieran, conjuntados, a la gala de los Grammys. Donde, además, el presumió su amor frente a las cámaras, como ya venía siendo habitual en sus últimas apariciones públicas.

La actuación de Nicki Nicole en el festival Picnic, que se desarrollo en Costa Rica, le impidió estar junto a Peso Pluma en la Super Bowl, pero lo que no se esperaba la sudamericana era que el mexicano hubiese asistido, pero con otra.