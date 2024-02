10-3-2-1: El método con el que conseguirás dormir como un bebé

Mientras que numerosas personas tienen una facilidad innata para caer rendidos en la cama después de un largo día de trabajo, la cabeza de otras sigue funcionando hasta altas horas de la noche, y, en vez de apagarse a la hora de disfrutar de las 8 horas de sueño recomendadas, se acelera aún más.

Dormir bien es clave para revitalizar nuestro cuerpo y funcionar correctamente durante el día siguiente, por tanto, si tienes algún problema de conciliación de sueño y te gustaría saber algún que otro truco para remediarlo, ¡sigue leyendo!

Seguramente hayas probado alimentos que favorecen el sueño, infusiones, tés e infinidad de bebidas hechas a base de leche y miel para luego no obtener el más mínimo resultado. El método que te detallamos a continuación ha sido creado por el entrenador Dan Go, que cree firmemente en la regla 10-3-2-1 para dormir, ¿quieres saber de qué se trata?

Haz que tu descanso sea más productivo con el innovador método de este entrenador

El 10-3-2-1 hace referencia a las horas en las que debes dejar de realizar ciertas acciones comunes en tu día a día como tomar cafeína o mirar pantallas. Con ello, conseguirás que tu cabeza desconecte por completo y esté lo suficientemente preparada y relajada para afrontar un nuevo día a la mañana siguiente.

Por tanto, 10 horas antes de irte a la cama, deja de consumir cafeína. Este componente es el enemigo número uno del sueño, y, aunque te apetezca una taza de café a media tarde para continuar con tu trabajo lo más ágil posible, deberás pesártelo dos veces si luego quieres descansar correctamente.

Así, 3 horas antes de dormir deberás dejar de comer, pues podrás realizar la digestión de una manera más beneficiosa para tu cuerpo y usar esa ligereza para dormir mejor. Si además consumes alimentos ricos en triptófano o melatonina antes de esta franja, actuarán como una enorme ayuda para tu organismo.

Por otro lado, 2 horas antes no bebas agua. Aunque esto pueda parecer contraproducente, lo cierto es que ayuda a que no nos desvelemos para ir al baño en plena madrugada. Eso sí, no olvides que beber agua a lo largo del día es fundamental, pero debes dejar esas 2 horas antes de dormir libres de líquidos para evitar despertarte.

Por último, debes descansar 1 hora de las pantallas. La luz azul que emiten los dispositivos electrónicos no son nada beneficiosas para nuestros ojos y cabeza en plena penumbra, por tanto, déjalos de lado y opta por leer, escribir o incluso pintar para relajar la mente.