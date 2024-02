McDonald's escucha a sus clientes: por fin llega una novedad que todos esperábamos

Hace tiempo que los clientes de McDonald's señalaban con humor una oportunidad de marketing perdida en el apartado de los postres de la carta de la compañía. Las magdalenas se llamaban Muffins, por su término en inglés, pero muchos consumidores consideraban que era posible aprovechar el juego de palabras que permite el nombre de este dulce en español.

Y por fin ha llegado este cambio. La gigantesca marca de fast food ha anunciado la novedad a partir de un enorme cartel en la calle, cuya imagen rápidamente se ha viralizado en las redes sociales entre usuarios que aplaudían esta modificación. El gran letrero, en letras negras sobre un vistoso fondo amarillo, proclama: "Ahora sí: no me llames Muffin, llámame McDalena".

Además, simultáneamente, la cuenta oficial de la filial española de McDonald's subió una publicación a Instagram. En este vídeo, un pastelito que lleva pegado un cartel en el que se lee "Hello my name is Muffin" recorre varias calles, se monta en el Metro y aparece en el Registro Civil Único de la Comunidad de Madrid. Al salir del edificio, su pegatina se ha transformado: a partir de ahora se llamará McDalena. El audio se conforma de una música alegre y de una voz en off robótica como las que habitualmente emplean los usuarios de TikTok. Este tipo de composición audiovisual parece formar parte de la estrategia de McDonald's para acercarse a los más jóvenes, que consumen con frecuencia este tipo de formatos.

Ya es posible pedir este bollo -como parte del menú McCafé- bajo la nueva denominación en los establecimientos de la cadena. También se ha actualizado en la web la descripción de los dos tipos de productos de este tipo disponibles: la McDalena de chocolate con cobertura fundente de este mismo sabor y la McDalena recubierta de caramelo salado.