Una madre con cáncer terminal pide al mundo que escuchen su canción para ayudar a su hijo de 7 años: da la vuelta al mundo

El poder de las redes sociales y de la influencia de la música en las personas, lo ha vuelto a hacer. Una artista estadounidense ha pedido vía redes sociales que le ayuden a viralizar su canción y a darle visualizaciones con un único objetivo.

Cat Janice, fue diagnosticada en el año 2022 por un cáncer raro, que volvió en el año 2023, de una forma aún más agresiva. La mujer de 31 años ha querido compartir por redes sociales que no sabe cuánto tiempo le queda, dependerá del avance de la enfermedad, pero ha aprovechado para hacer una petición.

Janice ha tomado la decisión de casarse con su novio y escribirle una canción a su hijo Loren.

La canción a su hijo Loren

"Hola chicos, tengo malas noticias: el cáncer ha ganado. He luchado fuerte, pero los sarcomas son muy duros. He reseteado mi música para que todo vaya a mi hijo. Quería añadir esta última canción por mi cumpleaños. Quiero que esta última canción transmita felicidad y alegría. Es todo lo que he querido en esta batalla con el cáncer. Me gustaría hablar, pero el cáncer de pulmón me ha robado la voz. Solo pido una cosa: usad el audio de esta canción. Todo irá para mi hijo, que es lo que más quiero, y así él podrá vivir mejor. Gracias por todo el apoyo y espero que os guste la canción", ha confesado esta madre.

#songwriter ♬ Dance You Outta My Head - Cat Janice @cat.janice Thank you for loving me. Im praying a miracle makes me through this but I think im being called Home. My last joy would be if you pre saved my song “Dance You Outta My Head” in my bio and streamed it because all proceeds go straight to my 7 year old boy im leaving behind. Please please share this, I need to leave this with him. If there is anything you need to know, is that the only opinion of yourself is your opinion. Love yourself and be gentle with others. I hope to make it through this but if not, to all a good night. #cancer

La madre de Loren ha pedido a los internautas que escuchen y compartan la canción, ya que las regalías de la canción irán directamente para su hijo. Un dinero que será suyo cuando cumpla 18 años de edad. “Dejo todas las ganancias de esto a mi hijo, que tiene una inclinación musical, con la esperanza de darle el impulso en la música que necesitará más adelante en la vida", ha confesado.

La canción de 'Dance you outta my head' se ha hecho tan viral en la última semana que en iTunes ocupa el séptimo puesto alrededor del mundo.

“Todos ustedes hicieron esto. Me dieron mi sueño hecho realidad. Justo cuando más lo necesitaba. Todos ustedes me amaron de vuelta a la vida y me dieron mi ‘un momento más vivo’”, declaró la cantante.

Se viraliza la canción de Cat Janice

Son varias las cuentas que lo han compartido, con el fin de que de la vuelta al mundo. La canción se ha viralizado, y en una semana, ha tenido cerca de 400.000 visualizaciones en redes sociales, eso significa que hasta la fecha, gracias a la iniciativa de esta madre, se han recaudado cerca de 60.000 dólares.