5 regalos muy originales para ser el mejor amigo invisible estas Navidades

Cada vez está más de moda organizar una ronda de regalos de amigos invisibles entre compañeros de trabajo, familiares o, incluso, en los colegios. Desde luego, si has decidido participar, dedica un pequeño tiempo a pensar la idea y planifica en qué momento vas a elaborarlo o a acudir a comprarlo, ya que no hay nada más decepcionante que recibir algo "cutre" o que se percibe que se ha elegido al azar y en el último momento. No cuesta tanto reflexionar un momento sobre qué puede hacer ilusión; lo importante es esta intención de que a la otra persona le guste y note que lo has escogido con cariño.

Sin embargo, en ocasiones, abrimos el papelito y nos encontramos con el nombre de una persona con la que no tenemos tanta confianza. En estos casos, puede resultar complicado, ya que quizá no conozcamos sus gustos a la perfección. Así que te ofrecemos varias propuestas para que te inspires ofrezcas un buen regalo de amigo invisible.

Ideas de regalos de amigo invisible

Manualidades que fascinan

Si eres hábil, una manualidad es una buena opción. Los regalos hechos a mano suelen gustar mucho porque revelan que se ha pasado un tiempo pensando en esa persona. Bucea en la web: hay cientos de blogs, cuentas de Instagram o de Pinterest repletas de ideas de piezas hechas con cartulina, fotos, cerámica, papiroflexia, cartón, "goma Eva" y muchos otros materiales.

Aquí te ofrecemos dos propuestas. La primera consiste en hacer unos pendientes. Hay decenas de formas de hacerlos en función de tu destreza. Pr ejemplo, pueden ser de resina o de arcilla si has utilizado estos materiales previamente. Sin embargo, si buscas una variante más fácil, puedes equiparte de piezas de bisutería como bolitas, aros y enganches que podrás adquirir a bajo coste en tiendas online, papelerías o bazares. De este modo, introduce varias cuentas de colores en aros finos plateados o dorados o en un cordón que puedes atar a un gancho.

La segunda idea es un portavelas. Puedes escoger la masa para moldear que más te guste y que también podrás conseguir en esas tiendas anteriormente mencionadas. Concede a tu pieza una forma de plato, cuenco u otra más original como una casita, en cuyo interior se ubicará la vela. Asegúrate de que el material resista bien el calor y de que la pieza creada tenga un tamaño suficiente como para que la llama de la vela no lo queme.

Puedes regalar un colgante, un anillo o un par de pendientes / Miriam Alonso (Pexels)

Una suscripción a un servicio musical o de 'streaming'

Hay quienes disfrutarían mucho de una buena película o de un pódcast y constantemente se lamentan de que no disponen de una cuenta en una de las plataformas más populares. Quizá es el momento de regalar a tu amigo o amiga una suscripción para un plan premium de Spotify, Podimo, Filmin, Disney+, Netflix, Amazon Prime Video u otra. Puedes contratar más o menos meses en función de tu presupuesto. Algunas de estas marcas, incluso, ofertan expresamente suscripciones para regalar.

Lentes de aumento para hacer fotos detalladas

Existen en el mercado pequeñas lupas muy potentes con capacidad para aumentar una imagen con muchísima resolución. Las lentes creadas especialmente para móviles están dotadas de una pinza que les permite agarrarse por fuera a la cámara de los dispositivos. Así, se podrán hacer fotos hiperdetalladas con alta calidad a los estambres de una flor o a un insecto, por ejemplo. Hay diferentes rangos, pero las más baratas parten de precios muy económicos. Asegúrate de que el tipo de lente elegida sea compatible con el modelo de móvil de la persona a la que se lo vayas a regalar.

Los calcetines más originales vuelven a ser una opción

Se tiene la concepción de que regalar unos calcetines en Navidad está muy trillado, no obstante, se puede dar la vuelta a esto. Están de moda los calcetines con motivos divertidos como frutas, personajes de películas o cualquier otra forma reconocible. También son una gran idea los calcetines térmicos, muy prácticos para la temporada invernal, o los de borreguito, para caminar cómodamente por la casa con los pies abrigados.

Calcetines que se dan la mano de Amazon / Web de Amazon

Pero, sin duda, un modelo que está causando furor en las redes sociales es el par de calcetines que se dan la mano. Se trata de dos prendas que tienen cosidas dos pequeñas tiras de tela que hacen de brazos y que poseen un imán en su interior. Por este motivo, cuando se acercan ambos calcetines entre sí quedan enganchados. También es una buena idea comprar dos pares para que puedas pasar un rato divertido con esa persona o, si no hay un vínculo tan estrecho, regalar al destinatario los dos pares para que a su vez este pueda ofrecérselos a alguien de confianza -como su pareja, un hermano o un amigo- con quien pasar un buen rato viendo cómo se juntan los calcetines.

Un plan juntos: risas aseguradas

Si tienes más afinidad con la persona que te ha tocado puedes proponerle una tarde de diversión y apuntar los detalles de la cita en una tarjeta personalizada. Deja volar tu imaginación en función de lo que creas que puede él o ella disfrutará y de tu presupuesto. Algunas ideas: ir a un circuito de karts, a la bolera, al cine, al teatro o a pintar tazas en una cafetería, un plan que se encuentra en tendencia últimamente. También puedes recrear algunos de estos planes u otros en casa, si tu capacidad económica es menor, como por ejemplo, ver una maratón de películas con provisiones de palomitas, bebidas, patatas fritas o cualquier otro aperitivo.

¡Busca el momento de pensar cómo puedes sorprender y elige tu regalo de amigo invisible con antelación suficiente!