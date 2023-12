Estas son las partes íntimas que más se lesionan en Navidad según un estudio científico

La ciencia señala los peligros que implica la desinhibición de algunas personas durante períodos vacacionales y, en específico, en las Navidades. Los festejos, las reuniones con los seres queridos y los excesos de diferentes tipos proporcionan una sensación de adrenalina y un aumento de la felicidad en el estado de ánimo de muchos, lo que quizá incide en una mayor fogosidad durante los momentos más íntimos.

En este sentido, un equipo de científicos de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich (Alemania) ha emprendido una curiosa investigación que ha sido publicada en el British Journal of Urology International. El objetivo del estudio era, según sus autores, "explorar si la Navidad puede ser un factor de riesgo de fracturas de pene debido al espíritu navideño relacionado con la intimidad y la euforia de estos días de jolgorio". Además, también han querido indagar más para extraer varios patrones temporales, como si se han producido en mayor o menor medida estas lesiones durante la época del COVID-19 y en otras épocas del año.

Según han definido, la fractura de pene se caracteriza por manifestarse con "un crujido audible seguido de un dolor intenso" que se produce cuando esta parte del cuerpo se dobla con fuerza durante una relación sexual de carácter más agresivo.

Estas son las épocas más fogosas (y, con mayor riesgo)

La base de datos que han consultado para cotejar sus hipótesis fue el registro de historiales clínicos de 3.421 pacientes alemanes hospitalizados por esta lesión entre 2005 y 2021. Según han comprobado, la mayoría de estos ingresos en centros médicos se produjeron en "momentos de relax". En concreto, los investigadores han encontrado que se "demuestra la estacionalidad en la aparición de fracturas de pene" durante la Navidad, los fines de semana y el verano, momentos en los que creció significativamente la cifra diaria de esta afección. Percibieron que los días de la semana con mayor incidencia eran los domingos, seguidas de los sábados. Sin embargo, el estudio indica que, en cambio, en Nochevieja no hubo más sucesos de este tipo que en otras fechas. Como este mismo estudio sugiere, podría deberse a que esta velada no se festeja tanto en Alemania como otros momentos del año más relevantes para esa población.

Otro factor resaltado en el informe es que el promedio de edad de los varones que se han visto afectados por esta dolencia es de 42 años. Tras este dato, continúan alegando que "a pesar de la opinión pública predominante, los hombres jóvenes podrían ser especialmente prudentes durante las relaciones sexuales".

Escenarios poco convencionales

Según han apuntado los científicos alemanes, al parecer, estos traumatismos en el órgano genital "se producen con mayor probabilidad durante las relaciones sexuales en escenarios poco convencionales", como con relaciones extramatrimoniales o encuentros en lugares inusitados, sobre todo al practicar posturas más "agresivas" en las que no se mantiene el contacto visual entre los dos participantes del acto sexual, "como la vaquera inversa", según especifica este dossier.

Unas conclusiones llenas de humor

Los investigadores reconocen las limitaciones administrativas y temporales de su estudio y la falta de mayor contexto para comprobar otros posibles factores de riesgo, por lo que indican que su estudio solo esboza "hipótesis", sin haber podido emprender un análisis más amplio.

Además, han incluido en el desarrollo ciertas perlas que causan la sonrisa del lector, como por ejemplo, la siguiente: "nuestros hallazgos no apoyan la afirmación de Elvis Presley et al. de que «si todos los días pudieran ser como la Navidad, qué mundo tan maravilloso sería éste», ya que la Navidad se asoció con un 43% más de fracturas de pene".

Por último, los científicos han ironizado con el "espíritu navideño" y han expresado sus particulares sugerencias: "Por supuesto, no podemos recomendar no mantener relaciones sexuales durante estos períodos, nuestros hallazgos hacen sonar la alarma (y no los cascabeles)", bromeaban. Pero, como broche final, proseguían rogando a las parejas que reduzcan el "sexo salvaje" y que mantengan la precaución suficiente para disminuir el riesgo de fracturas de pene.