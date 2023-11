Black Friday en Las Rozas Village: las ofertas que te harán dejar huella estas navidades

Black Friday en Las Rozas Village / D.R.

Comienza el Black Friday en Las Rozas Village. Doce días en los que las más 100 firmas nacionales e internacionales más en tendencia esperan al visitante con moda, accesorios y productos beauty a precios irresistibles. Sin duda es el momento del año ideal para renovar esas piezas básicas de fondo de armario que duran años, darse un capricho siguiendo las tendencias de la temporada, hacerse con la it bag que llevamos queriendo meses o ¿por qué no? adelantar las compras de Navidad (o de amigo invisible). Como no podía ser de otra manera, este también es el mejor destino para encontrar regalos infalibles que dejar bajo el árbol. Desde clásicos con los que acertarás seguro a ideas originales con las que sorprender a los que más quieres.

En un entorno único a pocos kilómetros de Madrid se encuentra Las Rozas Village, el mejor plan de shopping para adelantar tus compras de Navidad. Y es que, desde el 16 de noviembre al 27, Las Rozas Village extiende la alfombra roja para celebrar un Black Friday nunca antes visto.

El plan es redondo si tenemos en cuenta que, sin salir de Las Rozas Village, podemos tomar algo o disfrutar además de una rica comida o tentempié en alguno de los spots gastronómicos con opciones para todos los gustos que hay repartidos por el Village.

Este Black Friday te sobrarán los motivos para escaparte al Village… ¡El lugar en el que la moda de tus sueños se hace realidad!

Encuentra lo que necesitas para toda la familia

Las Rozas Village está ubicada a solo 20 minutos de Madrid, a los pies de la Sierra, en un espacio al aire libre donde disfrutar de la naturaleza y, por supuesto, del shopping, ya que disponen de un horario amplísimo e ininterrumpido de 9.00 a 21.00 (algunos días hasta las 22.00).

Boutiques con las mejores marcas de moda femenina y masculina, ropa deportiva premium, opciones para los más peques de la casa, tiendas de productos de belleza, los accesorios más deseados y hasta productos gourmet. No importa lo que vayas buscando, aquí lo encontrarás y beneficiándote además de precios y promociones de lo más interesantes. Y es que nada como planificar la visita con antelación descargando su app para poder explora el mapa interactivo y trazar la ruta de tiendas y, por supuesto, registrarse para obtener el QR de membership que podrás escanear con cada compra, obtener beneficios extra y mejorar la experiencia de shopping.

Compra moda desde casa (también en Black Friday)

Con amigos, en pareja o en familia, visitar Las Rozas Village este Black Friday se convertirá un planazo difícil de superar.

Y, si no puedes desplazarte hasta Las Rozas Village, tienes a tu disposición el servicio ‘Las Rozas Village desde Casa’. Una manera de hacer shopping y de beneficiarte de todas las propuestas para el Black Friday sin moverte del sofá. Es tan sencillo como contactar con la boutique que prefieras a través de WhatsApp, correo electrónico o teléfono y repasar su catálogo o comentar directamente qué es lo que necesitas. Las personas al otro lado del dispositivo te enviarán fotos, tallas y precios. Una vez elegida la compra se encargarán de ponerla en tu casa envuelta con todo el amor y en un tiempo récord. ¡No puede ser más cómodo!