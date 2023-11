Alucinan con las respuestas de este propietario de un bar a los clientes: "A ver chiquitín, que te voy a dar tu ración, que la vas buscando"

Una terraza de restaurante, este verano en Barcelona / Manu Mitru

Las reseñas que los usuarios publican en Google con opiniones y fotografías que resumen sus experiencias, son una herramienta habitual para elaborarse una reputación entre los establecimientos de la zona. Sin embargo, no siempre se trata de buenas opiniones o críticas constructivas, algo que suele mostrar la cuenta de Twitter @yosoycamarero para denunciar situaciones injustas con el sector de la hostelería.

En este caso se trata de un propietario que no ha dudado en responder a las críticas recibidas por algunos de sus clientes a través de Google Reseñas, que le acusan de no respetar el orden de reserva, el mal trato recibido por el personal, o las esperas a las que someten a algunos de sus clientes. Ante estas críticas, el dueño del local no ha dudado en pronunciarse, dejando claro que es su versión contra la del personal del restaurante, que claramente difiere de la de los clientes.

Sigo FLIPANDO con estas respuestas por parte del propietario 😲😳😳😳 pic.twitter.com/gVTYfPOWzZ — Soy Camarero (@soycamarero) November 10, 2023

"Si vuelves te sacaré de los pelos a ti y a toda tu estirpe"

Visiblemente molesto, y con una actitud de completa soberbia, el camarero responde a las críticas sobre las reservas asegurando que en su local "todo es con reserva previa, si no no se puede comer. Antes de ponerse a escribir, no tome usted alcohol, que le merma sus escasísimas facultades mentales. DEP", escribe contundentemente. Una respuesta de lo más agresiva que concuerda con otras que le acusan de no dar un buen trato a sus clientes ni buscar solución a las aglomeraciones.

Ante esto, el propietario confiesa que da "asco trabajar en esta profesión en época estival y con ganado como usted. Su educación es de colegio privado y encima le dejan reproducirse. Lo mejor es la castración química. DEP", han sido las palabras para este cliente que criticaba el establecimiento. La última de ella, la más viral y que critica la espera, dice que "te voy a dar tu ración que la vas buscando. La solución fue parar toda la cocina para hacerte una paella lo más rápido posible. Eres un crack contando cuentos [...] tú lo que eres es un cobarde. Si vuelves te sacaré de los pelos a ti y a toda tu estirpe", comenta entre otras cosas.