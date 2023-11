Pierde un iPhone y cuelga este cartel en un vecindario: "Está localizado por GPS en este portal"

Un vecino denuncia la desaparición de su teléfono / Agencias

Vivir en comunidad implica respetar ciertas normas y horarios por el bien de la totalidad del vecindario. Algo que parece obvio, pero que para muchos vecinos no tiene apenas importancia. En todas las comunidades existe un vecino algo menos considerado que el resto, quien no tiene en cuenta las horas de descanso del resto de la comunidad y organiza fiestas, cambia sus muebles de sitio, o simplemente grita y golpea a altas horas de la madrugada.

Lo cierto es que desde que algunas quejas comenzaron a hacerse virales en las redes sociales, son muchos los usuarios que aprovechan para denunciar de forma pública la situación que viven en sus edificios. Cuentas como @liosdevecinos, exponen y dan visibilidad a las situaciones más insólitas que algunos usuarios han tenido que vivir con sus vecinos o vecinas, llegando a protagonizar historias dignas de una película de ciencia ficción.

Un vecino denuncia la desaparición de su iPhone en la comunidad

En el caso de esta historia, se trata de un vecino que ha perdido su iPhone en la comunidad. Sin embargo, y lejos de encontrarse en paradero desconocido, gracias al dispositivo GPS del dispositivo, el dueño ha podido comprobar que se encuentra en la propia comunidad de vecinos. Es por eso que decide poner un cartel rogando la devolución de su teléfono móvil: "Está localizado en este portal e interpuesta la denuncia. Se ruega lo antes posible se entregue a la Policía Nacional, al estar bloqueado por Apple no se puede utilizar", comenta el vecino afectado.

Y es que, según aparece en el comunicado que ya es viral en redes, en el interior del teléfono hay "fotografías muy importantes" para el dueño, "de una persona que ya no está", zanja. El afectado ofrece una recompensa, y 100 euros serán entregados a quien dé con el teléfono, o a la persona que lo tenga en su domicilio y lo devuelva. Una historia de la que todavía no se conoce el desenlace, pero que ejemplifica una vez más la convivencia de un grupo de vecinos que no logra entenderse a la perfección. Los usuarios de Twitter se han volcado con el vecino afectado, rogando la devolución del teléfono móvil.