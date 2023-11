¿Sabes lo que es el truco de los tres días en los hoteles? Debes saberlo para tu próxima reserva

Estamos en época de festivos y de puentes e irnos a desconectar, aunque sea por un corto periodo de tiempo, es una de las mayores ventajas que podemos hacer en cualquier parte del mundo si hablamos de los hoteles. Para desconectar un fin de semana o para disfrutar de toda una semana en tu lugar de destino. Las estancias en un hotel, y más en un 'todo incluido' es una de las opciones que más atraen a los viajeros, especialmente si vienen de sitios lejanos o te diriges a sitios lejanos. Sin embargo, hay un gran truco que plantean los hoteles que ofrecen este tipo de servicios para no perder dinero.

El truco de los hoteles

Cuando vamos a reserva un hotel con todo incluido nos pensamos que es una gran oferta la que nos están ofreciendo, sin embargo, podrá resultarnos barato, pero tiene truco. Muchos alojamientos utilizan el reclamo del buffet libre, ya que es lo más atractivo a la hora de reservar un hotel en vacaciones. Bien sea para el desayuno, comida o cena, el 'todo incluido' lanza a los clientes a querer probar de todo y en grandes cantidades para amortizar lo pagado.

Los alojamientos no pierden dinero con la oferta del todo incluido, sino que al contrario han hallado una estrategia con la que les sale rentable.

El consumo de los viajeros

Noticias relacionadas

Cuando los turistas van a un todo incluido los primeros días comen de todo. Se sirven grandes platos y cogen toda la comida posible abundando los platos con mucha comida. Aprovechan la variedad de alimentos y de bebidas alcohólicas durante el almuerzo para amortizar lo pagado.

Pero, esto no es así durante todos los días de la estancia. A partir del tercer día el comportamiento del turista cambia a la hora de comer. En el tercer día, el viajero modera sus porciones, no llena tanto sus platos, no repite, deja de tomar bebidas alcohólicas durante el almuerzo o la cena y no consume tanta variedad de alimentos.