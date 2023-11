En pocos segundos y sin esfuerzo: así se limpia un horno muy sucio

La limpieza de un horno muy sucio puede ser una tarea compleja, por lo que lo más recomendable es limpiarlo regularmente. / FREEPIK

La limpieza en casa es una de las tareas que menos gusta hacer, pero que todo el mundo tiene que ponerse manos a la obra en algún momento. Esa es la razón por la que se buscan trucos, tanto para que el día a día sea más llevadero y más fácil, como para tareas que necesitan más tiempo y dedicación. Desde el truco de la esponja en la lavadora para los que tienen mascotas en casa, al mejor remedio casero para mantener alejados a los mosquitos dentro de casa.

Los remedios caseros son los más buscados, siempre por ser los más fiables y los que hay más a mano en caso. Utilizar productos y trucos caseros para la limpieza del hogar es una excelente manera de ahorrar dinero y obtener grandes resultados. Siempre hay una manera de crear un ambientador de forma natural, evitar los malos olores sin tener que abrir las ventanas de par en par, cómo hacer que el suelo quede completamente limpio, que el moho de las paredes desaparezca o saber que partes del hogar se nos olvida limpiar con frecuencia y es importante mantener cuidada.

El horno, fuente de suciedad acumulada

El horno es uno de esos electrodomésticos que parece que no se ensucia, pero que en realidad hace que se pegue un montón de grasa ya no solo por lo que pueda caer, sino también por las pequeñas partículas que flotan con el agua cuando sube la temperatura del aparato.

En definitiva, puede parecer una especie de suciedad silenciosa, pero que está ahí. La limpieza del horno suele pasarse bastante por alto, pero no debería ser así. Es un caso típico, después de muchos minutos o incluso horas preparando un suculento plato, lo que más apetece es ponerse a degustarlo al instante y, de paso, esperar a que el horno pierda temperatura para no quemarnos.

La tarea de limpiar a fondo un horno es complicada. Sea de electricidad o de gas, este electrodoméstico siempre da muchos problemas para limpiarlo Las altas temperaturas provocan la carbonización de las grasas y otros residuos orgánicos, lo que hace especialmente difícil su completa eliminación. Y si la limpieza no es completa, con el tiempo se crea una capa negruzca y dura que, además, es fuente de malos olores.

Cómo limpiar un horno muy sucio paso a paso

Limpiar un horno muy sucio puede ser una tarea difícil, por eso es importante hacerlo regularmente para mantenerlo en buenas condiciones y prevenir la acumulación de grasa y residuos que pueden afectar el sabor y la calidad de los alimentos que se cocinan en él. Estos son los pasos que debes seguir para dejar tu horno como nuevo:

Prepara el horno: retira las rejillas y los accesorios del horno. Si hay restos de comida quemada en el fondo del horno, puedes cubrirlos con bicarbonato de sodio y dejarlo reposar durante varias horas o durante la noche. Esto ayudará a aflojar la suciedad y los residuos incrustados. Prepara una solución de limpieza: mezcla bicarbonato de sodio y agua en un recipiente hasta que se forme una pasta espesa. También puedes agregar vinagre blanco para potenciar el efecto limpiador. Aplica la solución de limpieza: usa un cepillo o una esponja para aplicar la solución de limpieza en el interior del horno, cubriendo todas las áreas sucias. Presta especial atención a las áreas más sucias y a los residuos incrustados. Deja reposar la solución: deja que la solución de limpieza repose en el interior del horno durante al menos 30 minutos o más, dependiendo del nivel de suciedad. Limpia el interior del horno: usa un paño húmedo o una esponja para limpiar el interior del horno, eliminando la solución de limpieza y la suciedad que se ha aflojado. Enjuaga y seca: enjuaga el interior del horno con agua limpia y seca con un paño limpio y seco. Limpia las rejillas y los accesorios: lava las rejillas y los accesorios con agua caliente y jabón, y enjuágalos bien. Si hay acumulación de grasa en las rejillas, puedes remojarlas en una solución de agua caliente y bicarbonato de sodio durante varias horas antes de lavarlas.

Limpiar un horno muy sucio puede llevar tiempo y esfuerzo, pero es una tarea importante para mantenerlo en buenas condiciones y prolongar su vida útil. Realiza la limpieza del horno de manera regular para evitar que la suciedad y los residuos se acumulen y se vuelvan difíciles de eliminar.