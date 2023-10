¿Quieres calentar la comida en el microondas lo más rápido posible? Sigue este consejo

Un microondas.

Cuando no tenemos horas ni tiempo en el día para nuestras comidas, el microondas es el mejor electrodoméstico. Ofrece muchas alternativas para ganarle el pulso al reloj. Podrás desde calentar un vaso de agua, leche, tupper de comida que tengamos en la nevera. Sin embargo, calentar nuestra comida en el microondas puede suponer un dolor de cabeza. Al menos, si no seguimos los procedimientos correctos o los consejos que proporcionan los expertos. Lo principal es escoger un recipiente que sea apto para calentar en el microondas, ya que algunos de plástico indican en su tapa que no deben introducirse en este electrodoméstico. Recipientes como los de salsas o mantequilla pueden derretirse en el microondas y derretir la comida en su interior.

La clave para que la comida del microondas esté bien colocada

Una de las claves está en qué parte del plato giratorio del microondas colocas los alimentos.

Más allá de excepciones donde introducimos un plato o una bandeja grande que ocupa la práctica totalidad del área disponible, en el que el margen de diferencia va a ser poco significativo, la tendencia habitual cuando metemos algo en el microondas es colocar los alimentos justo en el centro del plato giratorio. No es la mejor idea si buscamos un cocinado más rápido y mejor.

Dónde colocar la comida dentro del microondas

Seguro que muchas veces te habrás fijado que al meter un tupper de comida dentro del microondas y calentarlo, al sacarlo muchas veces hay partes que están frías, por lo que volvemos a meter de nuevo la comida.

Aunque lo habitual es colocar el recipiente justo en el centro del plato giratorio, resulta más conveniente situarlo justo en el borde exterior del electrodoméstico. De este modo el recipiehttps://www.epe.es/es/ocio/20230804/nuevo-electrodomestico-da-sepultura-freidora-aire-revoluciona-forma-cocinar-dv-90057751nte se moverá más, favoreciendo que las microondas lleguen más a todo el recipiente de comida.

Si se va a calentar un plato con alimentos, se recomienda distibuirlos próximos al borde exterior del plato formando un círculo. Cuánto más extendido, mejor, así se podrá obtener un resultado más rápido y beneficioso para nuestras comidas.