El sonado 'zasca' de un restaurante tras la queja de un cliente por no atenderle: "No somos esclavos"

El dueño de este restaurante responde la crítica de un cliente

Las reseñas que los usuarios publican en Google con opiniones y fotografías que resumen sus experiencias, son una herramienta habitual para elaborarse una reputación entre los establecimientos de la zona. Sin embargo, no siempre se trata de buenas opiniones o críticas constructivas, algo que suele mostrar la cuenta de Twitter @yosoycamarero para denunciar situaciones injustas con el sector de la hostelería.

La última de ellas ha ocurrido en El Bodegón Andalucía, en San Fernando (Cádiz), tras la contundente queja de uno de sus clientes. Sin embargo, y lo que no esperaba, es que el restaurante contraatacase con un comentario demoledor, que ya acumula más de 11.000 'me gusta' en el perfil de Twitter mencionado. En su crítica al establecimiento, el cliente denunciaba no haber sido atendido cuando aún faltaban 26 minutos para el cierre del restaurante.

"No es ir de sobrados, es estar hartos de gente como usted"

Según señalaba, "ayer estuve con mi mujer a las 23:24 para tomar unas tapas y me dijeron que no me sentara porque la cocina cerraba a las 00:00. Me tuve que ir, que les vaya bien… Sobrados", comenzaba escribiendo el cliente. El restaurante El Bodegón Andalucía empezaba su respuesta dejando claro que esperaban su reseña: "La cocina la cerramos a las 23:30 y eso no le permite venir a las 23:24 a comer. No es que vayamos de sobrados, es que no voy a permitir que vengas seis minutos antes a comer a mi restaurante y tener a una plantilla de 15 personas que se vayan mas tarde por su culpa y por no venir antes como cualquier persona", destaca el propietario.

Criticando las formas del cliente, prosigue explicando que "nuestro bodegón está abierto de 8.30 a 0.00 y si le sentamos a comer a las 23.24 mientras se le atiende la bebida y luego pensáis lo que vais a comer y pedís... y luego se elabora nos vamos a todos por su culpa a las 1.00 mínimo... y eso no lo consiento. No es ir de sobrados... es estar hartos de gente como usted que se cree que los que trabajamos en la hostelería somos esclavos y no tenemos vida. Se equivoca. Ve antes a comer a los restaurantes", zanja el establecimiento.

El restaurante ha llegado a estar en el número uno de las reseñas

En una entrevista con 'El Ideal', el dueño del restaurante argumentó que "hemos llegado a estar como los número uno en reseñas, pero siempre pueden llegar críticas como esta. Aquí nos conoce todo el mundo y van a seguir viniendo pero si un turista lee la opinión y desconoce el lugar, a lo mejor no viene. No suelo contestar nunca pero hice una excepción porque es una crítica absurda que solo intenta hacer daño. No puede darnos una estrella en comida y servicio cuando no ha llegado a sentarse", terminaba diciendo.