¿Crees que un coche de última generación puede transformar tu forma de conducir y vivir?

Comprarse un coche es un paso importante que merece nuestra atención y consideración. Además, el hecho de que existan tantas marcas, modelos y tipos, tantos como necesidades y gustos de los conductores, puede hacer más difícil nuestra tarea de elección. Afortunadamente, el mundo del motor está ofreciendo, gracias a su auge tecnológico, interesantes opciones adaptadas a los ritmos de vida actuales, priorizando la comodidad y seguridad del conductor.

Lo creas o no, el hecho de adquirir un SUV de última generación, con componentes y sistemas nuevos y un equipamiento mejorado, puede hacer que la experiencia en conducción sea significativamente superior; y eso, con el ritmo frenético que a veces llevamos, se agradece. Porque, imagina poder conducir un coche seguro que respire comodidad y lujo, con un diseño genuino, espacioso, y con funcionalidades inteligentes que facilitan tu día a día. Por otro lado, la tendencia de hacer motores cada vez más eficientes, en ocasiones, puede ayudarnos a reducir el consumo.

Este tipo de coches pueden ser interesantes para personas que buscan un utilitario atractivo y amplio, de aspecto algo aventurero, pero ideal para transitar por las ciudades; y que tengan, entre sus prioridades, la seguridad y la de los suyos.

Los nuevos SUV, además de ser fáciles de conducir, pueden ofrecerte todo lo anterior. Y entre los modelos más destacados se encuentra el SUV de última generación Hyundai KONA , que cuenta con una gama muy completa.

Entre su amplia selección de motores, hay una opción en el modelo KONA que combina la motorización híbrida y eléctrica en un solo automóvil. Esta versión de SUV tiene algunas ventajas. Por ejemplo, en entornos urbanos, estos vehículos se vuelven respetuosos con el medioambiente al utilizar su tecnología eléctrica. Además, mientras conduces por la ciudad puedes beneficiarte de las frenadas para recargar la batería de manera eficiente. El coche decide, según el escenario, cuando es mejor activar un motor u otro.

Porque, circular en modo eléctrico es algo que resulta conveniente cuando conducimos en ciudad, sobre todo teniendo en cuenta las vigentes restricciones y Zonas de Bajas Emisiones. Con relación a lo anterior, la nueva versión Hyundai KONA (híbrido ligero 48V, híbrido eléctrico y 100% eléctrico) ha sabido subirse al tren de la movilidad sostenible, abordando de lleno el gran problema de la contaminación atmosférica con su mejor tecnología, y haciéndonos partícipe de ello con su uso.

Y presta atención a este dato: los propietarios de coches híbridos y eléctricos, como los que fabrica la marca coreana, pueden disfrutar de interesantes ventajas fiscales en los impuestos de circulación y matriculación. Además, en la actualidad, existen ayudas, como el Plan Moves III, que pueden suponer un descuento de hasta 4.500 euros en el momento de adquisición para los turismos eléctricos e híbridos enchufables.

Dicho esto, si ha llegado la hora de cambiar de coche, vamos a ver cuáles son los 3 mejores motivos para elegir el nuevo Hyundai KONA , que cuenta con la oferta más completa de motores en su segmento ¿Será el diseño, será el tamaño y el espacio, o tal vez las nuevas funcionalidades y tecnologías de vanguardia?

Carrocería y estilo

Son factores en los que se fija más del 50% de las personas que quieren comprarse un coche. Porque, ¿a quién no le gusta un coche moderno y estiloso a la vez? ¿Y si además su diseño es inteligente? En realidad, la carrocería con líneas curvas y suaves no es solo tendencia por su estilo, sino porque hace que el coche sea más aerodinámico y que, por tanto, incida en un menor consumo del vehículo. Así mismo, se consigue dar un toque futurista y atrevido, lo que resulta interesante en ambos sentidos, ¿no crees? Al contrario, ocurre con una carrocería afilada y tradicional, que en vez de dinamismo ofrece resistencia y puede no resultar tan atractiva.

El tamaño en el espacio interior y la capacidad de carga suelen ser otros de los aspectos clave a la hora de decidirnos. Porque, si buscas un vehículo cómodo y práctico, que sea ideal tanto para trayectos largos como para cortos, teniendo en cuenta tu estilo de vida, has de valorar factores que aporten un mayor confort. En este sentido, el último modelo de KONA cuenta con un amplio espacio en el maletero de 466 litros de capacidad y una versatilidad extra en sus asientos traseros, que sirve tanto para estirar las piernas como para acomodar cargas voluminosas.

Innovación y funcionalidades

Contar con herramientas que faciliten la comodidad inteligente y la conectividad cobra especial importancia a la hora de decantarnos por uno u otro modelo de coche. La nueva generación de Hyundai KONA trae consigo importantes avances tecnológicos dentro del campo de los todocaminos. La marca coreana, siempre unida a la innovación, deja ver sus logros reflejados en esta nueva versión que supera a su predecesora.

Así, tecnologías como la llave digital, hacen que puedas desbloquear las puertas de manera sencilla, tan solo sujetando tu smartphone, siempre que sea compatible, contra el tirador del conductor o del acompañante. Pero, este no es el único progreso que trae consigo el KONA y que nos facilita la vida. Gracias a la asistencia a la conducción en carretera, el vehículo es capaz de centrarse en un carril, incluso cuando hay curvas, y también ayuda a mantener una distancia y velocidad fijas. Además, cuenta con un sistema de navegación moderno con actualizaciones inalámbricas de software OTA (Over The Air) y dos pantallas táctiles integradas de 12,3˝, que ofrecen una opción de infoentretenimiento y un cuadro de herramientas digital. Sin olvidar la cámara 360º que acompaña y asiste en el aparcamiento.

Comodidad y seguridad

El hecho de llevar una posición elevada en la conducción con mejor visibilidad de la carretera y sus alrededores, proporciona un mayor control y dominio en cada situación. Por eso, cuando de seguridad se trata, un SUV puede ser la elección acertada, sobre todo cuando circulas por entornos urbanos o con tráfico denso. Si además, a esto le añades unos asientos con sistema de calefacción y ventilación, como ocurre en el nuevo KONA, obtienes un máximo confort cuando conduces en cualquier tipo de clima. Y créeme que en verano eso es un gusto.

En definitiva, los fabricantes del Hyundai KONA se han marcado como meta hacernos la vida más cómoda y sencilla dentro de esta acelerada vorágine de vida que en ocasiones llevamos. Por lo tanto, si buscas un modelo de diseño vanguardista, silencioso y suave, que mejore tu experiencia en conducción y garantice la seguridad y el bienestar del conductor y pasajeros, te recomiendo que revises la nueva versión KONA. Por si no lo sabías, la marca Hyundai ha sido galardonada en varias ocasiones con el premio Coche del Año de los Lectores de Prensa Ibérica; y en la última votación de junio, el KONA ha sido vencedor, reforzando así su candidatura para la final.

Descubre la opción acertada para personas que llevan un estilo de vida activo y moderno.