Esta es la forma en la que puedes limpiar tu férula dental y dejarla como nueva

Casi todas las mesillas de noche de nuestro país cuentan en su interior con un elemento relativamente nuevo: las férulas de descarga con las que combatir el rechinar de dientes durante la noche.

Y es que el bruxismo se ha convertido en un problema bucal generalizado. Principalmente lo han tenido por estrés, tanto en el caso de la población general (49,01%) como en el caso de los menores de 18 años (42,80%). El estrés es el principal causa de bruxismo ¿La razón? Que a mayor estrés, mayor es la tensión muscular en el cuerpo, incluyendo los músculos de la mandíbula, afectando a nuestra cavidad oral.

Consejos para reducir el bruxismo

Una vez que aparece este problema la única forma de afrontarlo es acudir a un especialista para que valore la situación y decida el uso de una férula de descarga para dormir.

Una de las cosas que más debemos tener en cuenta es que esta férula la empleamos cada noche. Por tanto debemos darle una limpieza diaria para que no acumule gérmenes y bacterias después de nuestro uso. Por ello, debemos hacer una limpieza diaria y una limpieza semaal más profunda.

Así es como debes limpiar la férula de los dientes a diario

Lo primero que debes hacer es enjuagar la férula, inmediatamente después de haberte quitado la férula dental para que las baceterias no empiecen a aparecer. Además de enjuagarla, debes limpiarla con un cepillo de dientes (diferente al que empleas en el día a día, por higiene) y frotando para detener las bacterias restantes. Tras el lavado diario, lo que debemos hacer es dejarlo secar 15-20 minutos, para que no vuelva a acumular bacterias por no secarse bien.

Esta es la limpieza que debes hacerle a la férula dental cada semana

Independientemente de la limpieza diaria, debemos hacer una que sea más profunda para higienizar la férula. Para ello podrás usar: