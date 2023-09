Así puedes calcular distancias en Google Maps

Calcula distancias entre dos puntos en Google Maps / Unsplash

2 Se lee en minutos L.O.



Es de los navegadores más completos que existen en el mercado, y nos puede proporcionar mucha más información de la que creemos. Entre sus funciones podemos destacar su servicio de rutas y como la app nos guía de un punto a otro, su pestaña de reseñas o la vista satélite. Y es que, una de las funciones más útiles de la app consiste en calcular la distancia en línea recta entre dos puntos elegidos del mapa.

Medir la distancia entre dos puntos puede ser muy útil a la hora de planificar nuestros viajes, ya sea por calcular el tiempo que vamos a tardar o para encontrar la ruta que más nos conviene ya sea en bicicleta o caminando, esto nos va a permitir no solo ser más eficientes si no ahorrar mucho tiempo en nuestros viajes. Por otro lado, puede ser una función muy útil para aquellos que practican deporte y desean medir la distancia durante la actividad física o establecer metas, esto puede ser una forma muy útil y gráfica de ver como has evolucionado a lo largo del tiempo.

Otra utilidad de esta función puede ser para aquellos que realizan envíos a través de un servicio de mensajería y así poder calcular los costes de envío. Lo mismo ocurre con las personas que estén en busca de un nuevo hogar y deseen conocer la zona para no perder tiempo a la hora de conmutar.

Mide las distancias en línea 'recta'

Desde tu ordenador

Para calcular la ruta en línea recta primero tienes que elegir los puntos que quieres comparar. En caso de que estés usando el ordenador debemos pinchar con el botón derecho en el punto del origen y escoger 'Medir las distancia', después solo debemos hacer clic en el punto del destino y aparecerá trazada una línea entre ambos puntos con la distancia total. Si continúas haciendo clic en distintos puntos, se dibujará una ruta por todo el mapa.

Desde tu móvil

Por la otra parte, si estás usando la app desde tu smartphone, esto es lo que debes hacer para medir las distancias: Primero selecciona el origen y destino, después pincha sobre el origen y verás como aparece una chincheta roja. Debes desplazarte hacía bajo hasta que aparezca la opción de 'Medir distancia' y un icono de un punto de mira debería aparecer en el mapa. Entonces podrás mover y fijar en el punto de destino, será entonces cuando la distancia entre ambos puntos aparecerá directamente.

Cabe advertir que las líneas serán curvadas y no totalmente rectas, esto se debe a la forma esférica del planeta.