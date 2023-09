Esta es una parte de la interfaz de Tricount / Vía Tricount

En un viaje con muchas personas, sobre todo si es con amigos, se generan múltiples gastos. Es habitual que vayan pagándolos indistintamente unos y otros. Según la economía de cada cual, toca echar cuentas a mitad de la estancia o tras la vuelta a casa y, cuantos más participantes haya, más se complica. Menos mal que ya hay herramientas como Bizum que permiten realizar transferencias más rápidamente, porque hace no demasiado tiempo, era más tedioso aún el pago de unos a otros en efectivo o a través del banco, lo que conllevaba la espera de algunos días. Pero Tricount es una de las apps innovadoras que facilitan aún más el proceso.

Qué es Tricount

Tricount es una aplicación para el móvil con la que se organizan los gastos entre varias personas. El objetivo es que nadie tenga que estar frecuentemente haciendo pequeños reembolsos, sino que hasta que no se cierre la cuenta en la fecha que deseemos, no se finiquitan las deudas. Es especialmente útil para viajes: alguien se encargó de abonar el coste del alojamiento; otro pagó la gasolina; otro, la compra; alguien, la cuenta del restaurante... La organización de este intercambio de cantidades más grandes o más pequeñas se complica si el gasto no corresponde a todos los participantes o no debe repartirse a partes iguales entre los integrantes marcados. Estas son precisamente las ventajas de la aplicación.

Cómo se usa Tricount

En Tricount se pueden incluir partidas de gastos en las que se indica qué se pagó (ej: cena en el restaurante), quién pagó, qué cantidad y entre qué personas se distribuye esa cuenta. De este modo, aunque haya una lista total con 8 participantes del viaje, puede que un gasto solo queramos repartirlo entre 4 personas en concreto. Si escogemos el modo "Avanzado", la cantidad puede dividirse en porciones que no sean iguales. Por ejemplo, si, para agilizar en una tienda alguien paga los productos de todos, pero cada uno ha gastado una cantidad: Juan debe 15 euros, Marta, 8 euros, Luis, 30 euros... se podrá indicar de manera sencilla en la aplicación.

De todas formas, si en cualquier momento tienes curiosidad por saber cómo va tu cómputo durante el viaje, hay una pestaña con el balance de cada persona: quienes tienen una barra roja, deben la cantidad indicada y, si está en verde, otras personas serán quienes les deben esa suma de dinero.

El logo de Tricount, una aplicación que facilita organizar los gastos comunes en viajes. / Vía Tricount

¿Por qué aparece que debo dinero a alguien que no ha pagado por mí?

Aunque durante el viaje hayas acumulado deudas hacia varias personas, Tricount resta el déficit de unos y el superávit de otros y, normalmente, no tendrás que hacer más que una o dos pagos a las personas que la aplicación indique, que no siempre corresponderán con quienes han pagado por ti, ya que las deudas se resuelven entre sí. Así, la aplicación va operando, haciendo combinaciones internas para que al final cada cual tenga que hacer el menor número de transacciones posible.

Para qué sirve Tricount

Esta forma de gestionar gastos comunes no solo resulta útil en viajes. También se puede utilizar en el día a día: entre compañeros de piso, en pareja, con amigos con los que se hagan pagos de forma recurrente, con tus hermanos... Se pueden mantener abiertos varios grupos diferentes de manera simultánea. La aplicación permite por defecto tener 2 pero te damos un truco: si te inscribes con tu correo electrónico, podrás ampliar el número de Tricounts en funcionamiento al mismo tiempo. En cada grupo de Tricount se pueden incluir hasta 50 participantes.

¡Ahora te será mucho más fácil resolver las deudas con tus familiares y amigos!