Este es el trucazo para dejar los utensilios de madera de la cocina como nuevos

Al igual que todo evoluciona, también ocurre lo mismo con los utensilios de la cocina. De hecho, muchas personas han comenzado a sustituir sus utensilios de madera de cocina por otros realizados en silicona. Esto tiene una respuesta y es que los utensilios de madera de la cocina no son nada fáciles de limpiar.

Acumulan bacterias y suciedad y son muy difíciles de mantener limpios. Para ello existen aunque no lo parezcan algunos trucos para desinfectar los utensilios de madera que te permitirán usarlos con total normalidad y saber que no están acumulando bacterias. Los utensilios de madera siguen siendo denuestos favoritos, porque no rayan las superficies de las cacerolas y las sartenes, a diferencia de los utensilios de metal. Por otro lado, hay que tener especial cuidado en los utensilios de silicona, ya que tienen un gran defecto. No resisten tan bien como las maderas y tampoco a las altas temperaturas de nuestra comida, por lo que acaban estropeándose mucho antes que las de madera.

Truco para desinfectar los utensilios de madera

Para desinfectar los utensilios de madera, el mejor método es ponerlos a remojo en agua hirviendo. Esto logrará que todas las bacterias y los residuos de grasa se eliminen.

Poner a hervir el agua en una olla e introducir los utensilios de madera en su interior. Deja los utensilios en el agua hirviendo durante 30 minutos. Pasado ese tiempo, la suciedad habrá desaparecido. En el caso de que todavía quedase algún resto límpialos como de costumbre, con agua y jabón, para terminar de quitarle la suciedad.

Otros trucos para desinfectar los utensilios de madera

También existen otros trucos de limpieza naturales para desinfectar los utensilios de madera. Pero primero que nada es mejor que los utensilios los introduzcas en agua hirviendo durante 30 minutos.