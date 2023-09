Pillada la persona que difundió el bulo de la infidelidad de Rauw Alejandro con Valeria Duque

Valeria Duque es ahora la protagonista de la ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía / Instagram

Andrea de los Santos



La supuesta infidelidad que habría dinamitado la relación entre Rauw Alejandro y Rosalía no era más que un fake. El supuesto amorío entre el cantante colombiano y Valeria Duque ha resultado no ser más qu eun bulo inventado por una persona en conreto. Sin embargo, ha tenido el poder de colarse en cada cuenta de redes hasta difundirse por todo el mundo.

La ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía ha sido muy hablada por uno de los motivos clave de la separación: infidelidades. Y entre tanto, salió a la luz el nombre de Valeria Duque, por lo que automáticamente estuvo fichadísima en aquel momento. ¿Qué ha pasado ahora? Pues lo que suele ocurrir cuando pasa la tormenta... Llega la calma y la chica que acusó a Valeria Duque se ha retractado. Qué fuerte...

Aun así, es cierto que no es la única infidelidad que ha salido a la luz por parte de Rauw Alejandro mientras estaba con Rosalía, por lo que el 'hate' que le ha caído iba a ser el mismo, se supiera el nombre de Valeria Duque, o no. Por lo tanto, aquel mensaje que dejó en 'stories' a modo comunicado de ruptura donde decía que "no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad", todavía es dudoso.

Sabemos quién se inventó la infidelidad de Rauw Alejandro con Valeria Duque

Valeria Duque se vio obligada a intervenir entre tanto comunicado de ruptura y escribir que ella no tenía nada que ver con lo que había pasado. Pues bien, poquita gente le echó cuenta a su comunicado porque, además, en Twitter siempre escribía letras de canciones de Rauw Alejandro. Eso sí, también era fan de Rosalía porque así pudimos comprobarlo al bichearle todas sus redes. En ese momento todo era demasiado fuerte y estábamos todos a flor de piel.

Desde entonces, y con más tiempo de perspectiva, los abogados de Valeria Duque parece que han dado con la persona que se inventó el rumor. Efectivamente, la creadora de toda esta parafernalia ha sido Juliana García, que ha tenido que confesar por todas sus redes sociales que se lo había inventado tras una orden judicial de los abogados de Valeria.