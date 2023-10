El icono de Whatsapp, en el centro de la imagen.

Es una pregunta recurrente que se hacen todos los usuarios. Y fuente de todo tipo de comentarios y dudas. Aquí las vamos a resolver. Porque pese a los rumores, parece que WhatsApp no incluirá anuncios, al menos por el momento. La compañía Meta ha reaccionado rápidamente negando que pretenda incluir publicidad en esta aplicación de mensajería, una de las más utilizadas en todo el planeta.

Noticias relacionadas

Si bien no es la primera vez que se trata esta cuestión como sospecha desde el ojo público, como ya ocurrió hace algunos años, el origen de la vuelta actual al debate reside en una noticia publicada por The Financial Times el pasado 15 de septiembre. En ella, el diario afirmaba que el grupo empresarial de Zuckerberg se estaba planteando esta opción en la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. Sin embargo, el director ejecutivo de WhatsApp, Will Cathcart, se apresuró a responder desde su cuenta de X (antiguo Twitter) rechazando rotundamente esta decisión: "La historia de The Financial Times es falsa. No estamos haciendo esto".

This @FT story is false. We aren't doing this.



Also it looks like you misspelled Brian's name... https://t.co/Z47z9FC5yu — Will Cathcart (@wcathcart) 15 de septiembre de 2023