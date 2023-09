Este es el dinero que te has gastado en tus mascotas este año por la subida de precios

El gasto de las mascotas se ha visto incrementado / Pexels

La plataforma en línea para el cuidado de mascotas, Rover.com, ha compartido los resultados de un estudio sobre los costos de tener una mascota. La encuesta fue llevada a cabo en España y participaron más de 1.500 encuestados dueñois de perros.

A pesar de que la inflación ha incrementado los gastos relacionados con los animales domésticos, la gran mayoría de los encuestados siguen dispuestos a tener mascotas.

El informe destaca que el 82% de los españoles ha experimentado un aumento en los gastos de sus mascotas debido a la inflación. Los artículos más afectados por el aumento de precios son los juguetes (43%), los accesorios (40%) y la comida (39%), lo que ha llevado a más de la mitad de los encuestados (59%) a tener que ajustar su estilo de vida. Adoptar una mascota inicialmente implica un esfuerzo económico de aproximadamente 250€, que cubre gastos relacionados con artículos de acogida, vacunas y tasas de adopción.

Cuando se trata de los gastos en productos y servicios, la alimentación se destaca como la principal prioridad para el 62% de los encuestados, seguido de los premios (16%) y los juguetes (11%). Aunque están dispuestos a gastar lo necesario para el bienestar de sus mascotas, el 61% de los encuestados se preocupa por los posibles aumentos en los gastos asociados con el cuidado de sus mascotas a lo largo de su vida.

A pesar de los costos, el 84% de los encuestados afirma que seguirá teniendo una mascota, ya que vivir con ellas ha demostrado reducir el estrés, la presión arterial y mejorar el bienestar general de las personas, según el Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Además, el 75% de los encuestados señala que su perro es la fuente principal de felicidad, incluso si analizan todas las cosas en las que gastan dinero.

El estudio también refleja que el dinero no puede reemplazar el amor y la felicidad que brindan las mascotas. El 73% de los participantes asegura que no aceptaría una recompensa de 10.000 euros si eso significara no volver a tener mascotas. Y es que vivir con un animal de compañía refuerza la autoestima y la forma en que nos relacionamos como seres humanos. Las mascotas ofrecen su presencia, amor y compañía de manera pura y genuina, lo que explica por qué tanta gente ama a los animales y está dispuesta a hacer todo lo posible por ellos, incluso en momentos económicamente difíciles, según Adem Fehmi, especialista en comportamiento canino de Rover.com.