Cerveza con hielo: la viral petición de un cliente que ha incendiado las redes

Esther Martínez, conocida en Tik-tok como @xiquetamontgat, acumula miles de 'me gusta' y seguidores en la plataforma debido a sus curiosos cócteles y bebidas alcohólicas. Esta vez, la especialista catalana en coctelería compartía la curiosa anécdota que vivía hace tan solo unos días en su propio restaurante. Tal y como la propia creadora de contenido cuenta en su vídeo, un cliente se acercó a la barra y pidió una Voll-Damm con hielo, una petición fuera de lo normal que dejó boquiabierta a Martínez.

Dispuesta a abrir un debate en su perfil de Tik-tok, la coctelera compartía esta experiencia con sus seguidores con el fin de conocer cuál era su opinión: cerveza con hielo, o sin hielo. El vídeo alcanzó dimensiones virales en apenas unas horas, con más de 350.000 visualizaciones y miles de 'me gusta', desatando un sinfín de reacciones por parte de los usuarios de la plataforma.

Un debate sin fin: ¿Cerveza con o sin hielo?

La mayoría de comentarios se mostraron críticos con la petición que Esther Martínez comparte, asegurando que ellos echarían del bar al cliente, o que con el hielo "aguas la cerveza". Sin embargo, también hubo usuarios defendiendo la cerveza con hielo cuando la bebida no está suficientemente fría, alegando así que "para gustos los colores".

“Y cuando la copa sale con hielo del congelador también llena de agua la cerveza”, “Para mi es normal, en Colombia es muy normal ponerle hielo a la cerveza y hasta se mezcla con gaseosa”, “Yo llevo muchos años tomándome la cerveza con hielo, me encanta”, “A mi una vez me lo pidieron y le dije que no así de fácil”, comentaban otros de los usuarios.

Tal ha sido el revuelo causado, que la propia marca de cerveza respondía al vídeo de la joven catalana con un tweet de lo más sarcástico: "La policía ya está avisada", asegurando que no son partidarios de mezclar su producto estrella con hielo. Sea como sea, está claro que la experiencia de Esther Martínez ha creado un debate en redes sociales, con partidarios de tomar la cerveza con hielo, y un gran número de seguidores despreciando esta inusual petición.