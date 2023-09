El zasca de un restaurante a unos padres: "Confundieron un bar con un chiquipark"

Las reseñas en Google, escenario de múltiples discusiones / Agencias

Las reseñas en Google son un espacio virtual en el que tienen lugar todo tipo de conversaciones y enfrentamientos. Algunos de ellos basados en el respeto y el buen hacer, y otros que trascienden a las redes sociales debido a su absurda naturaleza, o como en este caso, por ofrecer un 'zasca' de lo más inteligente. Y es que, lo que parecía ser una crítica a un establecimiento, ha terminado siendo un enfrentamiento con dos versiones completamente diferentes.

De la mano de la cuenta de Twitter @yosoycamarero, se ha viralizado esta acalorada discusión que tenía lugar en las reseñas de Google. Todo comienza cuando un insatisfecho cliente comenta en el perfil del establecimiento asegurando que "los niños no son bien recibidos, al menos por el que parecía el encargado". Tal y como el propio usuario señala, estuvieron tomando café durante alrededor de 10 minutos, tiempo suficiente para que el camarero proporcionara unos "gritos totalmente desproporcionados y mala actitud cuando los niños jugaban en una máquina de gancho de regalos".

Añadiendo que abandonaron el local de forma inmediata, resalta de nuevo el mal trato por parte del personal, y deja claro que no volverá al local. Una reseña que no ha pasado por alto, y a la que el propio encargado ha querido hacer frente. Alegando que el usuario se encuentra confundido, el propietario señala que su restaurante no es un "chiquipark, donde les recomendamos que acudan si quieren tomarse algo desentendiéndose de sus hijos", comienza el encargado.

El propietario del restaurante relata las hazañas de estos niños desatendidos

Y es que, parece que su versión difiere completamente de la mencionada por el cliente: "Tras su paso por nuestro local, subidos a sillas y zarandeando la máquina del pulpo, tuvimos que llamar al técnico [...] Pocas veces hemos asistido a comportamientos tan abusivos como el de los niños que les acompañaban y sus progenitores", quienes asegura se ofendieron tras la única llamada de atención por parte del propietario.

Dejando claro que como restaurante, no tienen que soportar los "excesos de unos niños mal educados" ni recibir una mala reseña por "no ser el establecimiento que necesitaban", el usuario zanja explicando que para intentar tumbar una máquina de juegos y desentenderse de sus hijos, mejor acudan a un "chiquipark". Sea como sea, lo que está claro es que las reseñas de Google pueden ser un escenario de lo más hostil, en el que siempre hay que asegurarse de que lo que publicas sea completamente verídico.