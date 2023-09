¿Qué pasa si no puedes llegar al trabajo por condiciones meteorológicas?

2 Se lee en minutos D. M.



La llegada de una nueva DANA (depresión aislada en niveles altos) a España a lo largo de este fin de semana causó una bajada generalizada de temperaturas, inestabilidad, lluvias y tormentas que azotaron con especial intensidad a Castilla La Mancha, en especial Toledo, a lo largo del domingo.

Madrid, bajo alerta roja de la AEMET para la jornada dominical, sufrió los peores efectos de la tormenta en el suroeste de la comunidad pero los peores presagios no se cumplieron en la capital hasta la madrugada del lunes, cuando empezó un diluvio nocturno que ya complica la primera hora punta de septiembre: problemas en las carreteras y decenas de cortes en las líneas de Metro de Madrid.

Faltar al trabajo

Ya sea en forma de nieve y hielo o de lluvias torrenciales, en ocasiones diferentes regiones resultan castigadas duramente por fenómenos meteorológicos que impiden a muchos trabajadores acudir (o al menos hacerlo puntualmente) a sus puestos de trabajo. Ante esta tesitura, cabe la posibilidad de que un trabajador se plantee si su ausencia podría motivar un despido.

Dado que la ausencia al trabajo en un día en el que una nevada o lluvia torrencial impide el acceso ha de ser calificada como una situación de fuerza mayor para justificar la inasistencia del trabajador sin que haya más consecuencias.

Justificado faltar por la lluvia

El hecho de que la ausencia sea o no justificada es relevante para que no compute a efectos de un despido disciplinario o cualquier otra sanción en el seno de la compañía. Es decir, si al sumarse con otras faltas la empresa decide actuar contra el trabajador, este podría defender ante los tribunales que las que tuvieron que ver con los días de lluvia no deben ser tenidas en consideración.

¿Qué pasa si no puedo llegar a mi trabajo? ¿Y si me niego a acudir? ¿Puede la empresa obligarme aún estando en riesgo mi integridad física? ¿Qué opciones legales tienen compañías y trabajadores ante esta situación?

Partiendo de la base de que una compañía no podrá sancionar a un trabajador por no poder acudir a su puesto de trabajo por culpa de un temporal, ya que es una causa de uerza mayor. Las empresas podrán hacre esto: