Intentar echarle de un buffet tras comer 15 platos y pedir otros ocho

Quien no ha ido alguna vez a un buffet libre con la intención de comer hasta 'reventar'. Sin embargo, por mucho que puedas comer, siempre acaba llegando el momento en el que no puedes más. En el que tan solo pensar en llevarte un trozo más a la boca te supera. Un momento que, al parecer, no parecíoa que le fuese a sobrevenir nunca al protagonista de esta historia.

João Carlos Apolonio es un popular tiktoker brasileño que cuenta con más de 45.000 seguidores con los que comparten sus famosos atracones. Apolonio fue expulsado de un restaurante tipo buffet después de comer 15 platos de pasta e intentar que le sirvieran ocho más.

Este creador de contenido acudió al establecimiento en cuestión al ver que ofrecían una promociçon por la que el cliente podía comer de todo lo que quisiera por 19.90 reales brasileños, lo que al cambio suponen unos 3,80 euros.

Según sus propias palabras, Apolonio acudió al sitio sin tener mucho apetito ya que “había desayunado ocho piezas de pan”. Cuesta imaginar qué habría pasado de haber ido con hambre.

Intentaron llegar a un acuerdo

Y es que, después de consumir 15 platos de pasta, llamó al camarero y le pidió que le trajeran otras ocho raciones más, cuatro de lasaña y otras cuatro de ñoquis. El trabajador, que no daba crédito a lo que estaba viendo, le advirtió de que, si no consumía todo lo que estaba pidiendo, tendría que pagar una penalización de 9,90 reales (1,90 euros).

“Puedes estar seguro de que me vas a pagar para que deje de comer”, fue su lapidaria respuesta. El apetito insaciable de João Carlos Apolinio llevó a que el gerente del restaurante se acercara para ofrecerle un particular acuerdo: ”No lo estamos echando, pero si se va sin comerse los 8 platos que acaba de pedir, le devolvemos los 19,9 reales que pagó”, cuenta que le dijo.

Apolonio aceptó el trato, no sin antes grabar su ‘hazaña’ y compartirla a través de ‘Tik Tok’, donde rápidamente se convirtió en tendencia.