Una abuela se viraliza recordando a sus ex: "Era el más sexy, pero también falleció"

Según los datos del portal DataReportal, las mujeres mayores de 55 años representan tan solo el 2% de los usuarios de TikTok. Una muestra pequeña de la que, de cuando en cuando, salen auténticas joyas. Es el caso de una mujer estadounidense de 93 años, conocida como la abuela Droniak, que se ha hecho viral tras realizar un ranking en el que puntúa a sus exparejas.

Tirando de un sutil y peculiar humor negro, esta abuela americana ha publicado un vídeo en el que va calificando a sus exnovios y mostrando una foto de cada uno; eso sí, con la cara tapada. El vídeo acumula ya más de 24 millones de visualizaciones.

Las notas de sus exnovios

El primero en pasar por la vida de la abuela Droniak fue Billy, de quien dijo que "me gustaba porque era alto, pero no sabía besar. 3 de 10".

A continuación, fue el turno de Bruce, ya fallecido, que tampoco logra el aprobado a pesar de que obtiene un punto extra por un hecho insólito: "Descanse en paz. Me gustaba porque tenía una motocicleta, pero no me sostenía la puerta. Le doy un punto extra porque su funeral fue divertido. 4 de 10".

Burt, el tercero, consigue subir muchos puntos en el ranking: "Siempre me llevaba a cenar a lugares bonitos. 8 de 10", dice la señora, añadiendo que ya no vive. Y el último en ser nombrado es George, quien pasó a mejor vida dejando una gran impresión: "9 de 10. Era el más sexy, pero también falleció. Que descanse en paz".

La abuela viral concluye el vídeo dejando un mensaje para la reflexión : "Todos me enseñaron que estoy mejor soltera". Por supuesto, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar.

"Yo cuando sea vieja", "Tiene más ex que yo", "Amo a esta señora" o "Quiero ser como ella cuando sea mayor", han sido algunos de los comentarios que han dejado los usuarios encandilados por la abuela Droniak.