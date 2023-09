No partas una pastilla por la mitad, estos son los peligros

Los peligros de partir las pastillas por la mitad / Pexels

Existe una creencia relativa a que si partimos una pastilla por la mitad, esta hará la mitad de efecto, ya que la dosis es menor y durará por menos tiempo. Aunque nada más lejos de la realidad. Muchas personas prefieren consumir la mitad de un fármaco para facilitar su ingesta en caso de que sean demasiado grandes, pero debemos tener cuidado con esta práctica, porque la efectividad del medicamento podría verse afectada.

A veces, cuando tenemos un pequeño resfriado partimos las pastillas por la mitad y dosificamos la dosis de esta manera, puesto que pensamos que con media pastillas será suficiente. Pues no es el caso. El efecto de nuestro medicamento puede verse muy afectado, y finalmente puede no hacer nada de efecto y perjudicar nuestra recuperación.

En el mercado farmacéutico ya existen algunos medicamentos que vienen preparados para que los partamos por la mitad, por ello podemos observar una ranura en algunas de las pastillas. No obstante, hay algunos que están recubiertos por una película con el cometido de que se absorban directamente en nuestros estómagos.

¿Por qué no es recomendable?

Este tipo de pastillas no están diseñadas para ser partidas por la mitad, pues cuando se corta, se reduce su eficacia. No obstante, cabe recordar que no todas las pastillas que están marcadas están pensadas para ser partidas, y debes verificarlo con tu médico.

Sin embargo, las que están recubiertas por una película no pueden ser divididas. Puesto que está pensado para que ser absorbido en el intestino, por tanto, si se parte, no será bien absorbido por el cuerpo, entonces no hará el mismo efecto. Independientemente de la decisión que tomes, es recomendable que antes lo consultes con tu médico. Y si te cuesta digerir pastillas, puedes comentárselo y llegar a una solución en otro formato.