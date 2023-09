La sencilla manera de saber si te han bloqueado en WhatsApp

1 Se lee en minutos R. P.



En la era de Instagram y WhatsApp, las interacciones sociales a veces se producen principalmente a través de las redes sociales. Estos últimos permiten a los usuarios protegerse bloqueando a los contactos acosadores o a las personas con las que ya no quieren tratar.

Cuando te bloqueen, no recibirás un aviso de WhatsApp. Sin embargo, hay algunas pistas sencillas para saber si esto ha sucedido. En esta guía, te mostraremos cómo saber si has sido bloqueado por un usuario de WhatsApp. La primera pista que puede sugerir que has sido bloqueado es un mensaje que ha tenido una sola marca gris durante horas o días y que no ha sido contestado. Así que no sólo no lo leyó el destinatario, sino que no le llegó.

Sin embargo, esto no es suficiente para estar seguro de que ha sido bloqueado. Es posible que el contacto no haya recibido el mensaje porque no tenía señal o porque su teléfono móvil está apagado o en reparación porque está dañado. Por esta razón, también debe prestar atención a otros indicios para estar completamente seguro.

Cómo saber si te ha bloqueado un usuario en WhatsApp

Otra pista es que no puedes ver tu foto de perfil ni la fecha y hora en que te conectaste. Si pudo hacerlo hace unas horas, es probable que se haya bloqueado.

Intentar llamar al contacto en WhatsApp pulsando el auricular en la parte superior derecha del chat también es una forma de comprobar si te han bloqueado. En ese caso, la aplicación no le permitirá realizar la llamada. Por último, puedes intentar añadir al usuario a un grupo de WhatsApp. Si ves el aviso "No tienes permiso para añadir este contacto", entonces, junto con los otros factores mencionados anteriormente, es muy probable, si no seguro, que hayas sido bloqueado por ese usuario.