El truco de las tres bolas de papel de aluminio en la lavadora: esto es lo que debes hacer

La lavadora es uno de los electrodomésticos que más tenemos que cuidar. No en vano nuestra colada y la ropa que más nos gusta ponernos depende de que funcione correctamente. En no pocas ocasiones aunque este electrodoméstico no esté estropeado genera muy malos olores y nos da la sensación de que la ropa no sale del todo limpia. Da igual las veces que la laves. El mal olor es especialmente desagradable según van pasando los días. Entonces ¿cómo podemos solucionarlo? Hemos preguntado a los expertos en limpieza y lo tienen claro. Basta con un sencillo truco que puedes aplicar en una sola noche para que tu lavadora esté como nueva.

El truco del aluminio en la lavadora

En sí, el aluminio, se compone de un elemento químico que se extrae de un material llamado bauxita. Se trata de un metal no ferromagnético, es decir, que no tiene los compuestos necesarios para magnetizarse con facilidad. El aluminio en nuestro día a día es bastante útil ya que nos ayuda con bastantes cosas. Seguro que no lo habías asociado a algún truco que involucre a la lavadora o a los electrodomésticos en casa. Pues sí.

3 bolas de aluminio en la lavadora

Al lavar la ropa se desprende una cantidad de cargas eléctricas que dañan las prendas y destastan los tejidos. Esto da como resultado qeu la tela dure menos tiempo y debas tirar la prenda. Por ello, ha salido a la luz este nuevo truco: utilizar papel de aluminio en la colada.

Introduce tres bolas de papel de aluminio en la lavadora. Deben tener un tamaño similar a una pelota de golf. A esto, se le debe sumar emplear suavizante y un programa de centrifugado específico.

El papel de aluminio no es nocivo, por lo que no estropeará tu electrodoméstico. Este truco también lo podrás emplear en la secadora, que es donde mayor electricidad estática se acumula. Las mismas bolas de aluminio sirven para hacer la colada durante aproximadamente seis meses.