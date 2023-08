¿Congelas la comida? Cuidado, estos son algunos alimentos que no se pueden congelar

1 Se lee en minutos D. M.



No siempre se puede congelar toda la comida. El congelador es una de las herramientas que más nos gusta. Durante la semana el tiempo que tenemos para cocinarnos de forma elaborada dos veces al día es muy escaso. Por eso, una buena planificación de menú semanal hace que podamos usar el congelador para las comidas que queramos consumir durante la semana. A pesar de esto, debemos tener en cuenta que algunos alimentos no se pueden permitir ser congelados o bien porque se estropean o, por el contrario, no vuelven a tener la misma textura y el ingrediente pierde mucho.

La realidad de congelar alimentos

En realidad, todos los alimentos congelados van perdiendo sabor a medida que pasa el tiempo. Por eso, alimentos como el pan, por ejemplo, uno de los que más suele congelarse, no aguante más de tres meses en el congelador y se recomienda congelarlo siempre en bolsas especiales, para evitar que el frío lo "queme".

Estos son algunos de los alimentos que no se pueden congelar

Los productos con grasa. Hace que el sabor del producto cambie. Huevos. No se pueden congelar los huevos pretendiendo que al sacarlos del congelador y descongelarlos estén como si estuvieran recién puestos. Frutas. A pesar de que las frutas es un producto que congelamos y que además nos venden congelado, hace que la fruta pierda esa textura dejándola con una forma melosa. Patatas guisadas. Queda con una textura mala, como que se deshace y pierde mucho sabor, ya que la fécula se deshace al congelar. Quesos. El queso descongelado se desmorona al cortarlo y pierde parte de sus propiedades. Verduras crudas. Pierden la textura del producto si te las vas a comer frescas. Tartas y pasteles caseros. El problema es más una cuestión de textura -y de aspecto- que de seguridad alimentaria. Hay tartas heladas, que se comen frías, casi sin descongelar, pero las tartas caseras que comemos habitualmente basadas en un bizcocho, un relleno y una cobertura, no quedan bien tras el proceso de congelación y descongelado. Pastas y arroces caseros. Es posible que si congelamos una receta de pasta ya cocinada o las sobras de uno de nuestros arroces preferidos, notemos que el resultado pierde algo de textura. Pescados que lleven unos días en la nevera.

Recetas con salsas emulsionadas. No son buenas amigas de la congelación, ya que en ocasiones, en el proceso de congelar y descongelar, estas salsas pueden cortarse.