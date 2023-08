10 restaurantes 'top' de Madrid con mesa disponible solo en julio o agosto

Disparo de enfoque selectivo a una mesa con copas de vino y platos / Freepik

Si te ha sido imposible encontrar mesa en alguno de estos restaurantes en Madrid durante el año, aprovecha estos meses de calor y éxodo masivo para reservar en estos restaurantes de moda de la capital.

Estos negocios han estado en boca de todos durante meses, por lo que ahora es una estupenda oportunidad para visitar estos locales. Sin embargo, hay que advertir de que no son restaurantes nada baratos. Pero ya que estás en la capital, puedes desembolsar lo que no te has gastado quedándote aquí.

Los 33

Un restaurante fusión uruguayo-español especializado en las brasas que también presume de tortas. Entre sus platos estrellas destacan las croquetas criolas, los chivitos, empanaditas y sus carnes, que son el plato estrella.

El local está dividido en dos zonas: en una podrás disfrutar en una animada barra para picotear sin reservar. Mientras que en la otra zona pueden disfrutar de un ambiente más formal para comer o cenar.

Desde 1911

El último restaurante de Pescaderías Coruñesas homenajea a su grupo con su año de fundación y estrena un local de llamativa decoración. Un edificio de inspiración industrial y nórdica albergan uno de los menús más exquisitos de la capital. Su especialidad, el producto de mar acapara todas las reservas. Mientras que sus grandes referencias en la bodega también roban parte del protagonismo aparte de la carta. Su carro de quesos de postres por Abel Valverde son toda una tendencia el este local.

DiverXo

El famoso restaurante de Dabid Muñoz sigue estando en boca de todos, aunque sigue siendo complicado encontrar mesa, parece que el verano afloja un poco las reservas. Siendo el único restaurante de la capital con tres estrellas Michelin, su cocina disruptiva merece la pena. Una cocina con influencias españolas y asiáticas que ha dado mucho que hablar.

OSA

Una de las últimas revoluciones gastronómicas de Madrid es este restaurante único. Solo tienen capacidad para veinte comensales y un único menú por temporada. Un proyecto de la mano de Jorge Muñoz y Sara Peral que se aleja de la tendencia 'foodie' en un chalet de Manzanares. La calidad de sus productos, su técnica francesa y casquería o pescados madurados son las claves de su popularidad. Todo un reto provocativo y diferente a lo que acostumbramos.

Smoked Room

Tras conseguir dos estrellas Michelin en -casi- tiempo récord, el pequeño restaurante de Dani García se ha convertido en uno de los sitios más ansiados donde disfrutar de su barra gastronómica. No deja indiferente a nadie, apenas espacio de 10 plazas, su menú 'fire omakase' pasado por brasa y humo merecen los 180 euros que vale. Desde carne Wagyu, percebes con codium o su puchero con algas, su carta cuenta con algunas de las ofertas más originales de la capital.

StreetXo

El restaurante más casual del anteriormente mencionado Dabid Muñoz, situado en la céntrica calle de Serrano sigue teniendo éxito tras su apertura. Cuenta con un bar de cócteles que anticipa su carta inspirada en el 'street food'. Algunos de sus platos más populares son el ramen alcohólico o el wonton de chistorra.

Toki

Su fundador, Marcos Granda ya acumula cinco estrellas Michelin. El asturiano inauguraba en marzo Toki, un restaurante japonés que solo tiene capacidad para seis comensales. Algunos de sus platos más populares con su sashimi de lenguado o pulpo gallego con daikon y mostaza japonesa.

Desguaces La Torre

En los famosos desguaces de La Torres se encuentra este restaurante de lujo a precios asequibles. Ha sido muy popular durante estos meses y parece que en verano queda un ápice de esperanza para encontrar sitio. Con sus menús del día a tan solo 20 euros se lleva a muchos comensales entre sus coches. Su menú de degustación cuesta 30 euros y ahí podemos degustar algunos de sus platos estrella como los guisos, el bacalao en salsa de espárragos o manitas de cerdo rellenas de setas.

Ugo Chan

Apasionado de lo nipón y con matices castizos, Hugo Muñoz ofrece esta sala minimalista. Su famoso menú de degustación Omakase roba toda la atención de los comensales que,puiede degustar algunos de sus platos con más renombre como la sopa de cebolla en consomé de bonito ahumado y queso comté, su sashimi de salmonete con bilbaína o su selección de nigiris como el de anguila y foie homenaje a Berasategui.

Haranita

Este céntrico local cuenta con influencias de estilo callejero con matices orientales lleva llenando aforo durante meses. Los baos son el plato estrella, todo un 'hit' siempre acompañados de los mejores champanes. Aunque en esta segunda apertura, los chicos de Nakeima tampoco reservan.