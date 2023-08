La opinión de las cajeras cuando vamos a cobrar a las clientas en la tienda: "No me da la vida"

2 Se lee en minutos D. M.



Trabajar de cara al público es muy complicado. Debería tener algún tipo de compensación 'extra' que haga justicia a las actitudes que muchos de estos trabajadores tienen que aguantar en su día a día. Un plus por agunatra la mala educación de la gente. De hecho muchas de las personas que especulan de 'exageración' cuando ven a los trabajadores quejándose, es porque probablemnete, nunca han trabajado de cara al público.

Por ello, la opinión de este tipo de personas siempre va a ser muy diferente a la nuestra. Como ya hemos hablado en otras ocasiones, las redes sociales han encontrado el hueco donde poder denunciar y alzar la voz sobre aspectos como son por ejemplo las 'unpopular opinions' que nos enocntramos en nuestro día a día.

La nueva aplicación de TikTok es una de las más relevantes para estos temas, donde cualquier persona, en cualquier ámbito tiene un hueco para hablar sobre situaciones que están completamente normalizadas. Es el caso de la actitud de los clientes que tienen que aguantar las personas que trabajan de cara al público.

Dependienta de Pull&Bear

Esther Rodrígues Rueda, cuenta con más de 22.000 seguidores en su cuenta de tiktok y ha aprovechado que es dependienta de Pull&Bear para hablar de algo que siempre "había querido decir". Su cuenta está especialziada en hablar de cosmética y ofrecer tutoriales, muchas veces habla también sin tapujos de su empleo y uno de sus últimos vídeos ha enumerado las coasa que una cajera piensa de la clienta cuando va a pagar o devolver la ropa del establecimiento.

"Cosas que pensamos las cajeras"

La tiktoker ha títulado el vídeo como "Cosas que pensamos las cajeras cuando estamos atendiendo, al menos las que pienso yo".

Noticias relacionadas

Cuando viene alguien, te pone la ropa, te da el tique y te dice 'hola'; es como 'buenas tardes'", valora la joven. No obstante, el resto de su discurso está plagado de críticas. Primero, cuando no llevamos monedas para pagar los céntimos de una bolsa "porque os tengo de devolver 500.000 monedas".

Tampoco es agradable "que vengáis con la bolsa y la pongáis en el mostrador y ni siquiera saquéis la ropa para devolverla". Por último, admite que tampoco le gusta cuando "me viene la típica persona que trae en un bolso enorme lo que ha comprado por Internet y devuelve como 14 prendas". "No me da la vida", un vídeo que acumula ya casi 700.000 reproducciones.