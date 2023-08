Trucos para limpiar la mampara de la ducha sin mucho esfuerzo

2 Se lee en minutos R.C.



Las mamparas son uno de los elementos más relucientes del baño, pero se resisten a estar inmaculadas porque acumulan suciedad fácilmente. Los residuos de cal que se encuentran en el agua y en los restos de jabón se pegan a la superficie y les dan un aspecto opaco y dejado. Además, mantener la higiene del baño es muy importante no solo por imagen, sino también para cuidar de tu salud y la de tu familia. No obstante, conseguir que la mampara del baño luzca como en los catálogos no es un proceso tan complicado si se toman una serie de medidas.

Mampara de plástico

Si tienes una mampara de plástico en el baño comprobarás lo poco que dura reluciente. El plástico se ensucia más rápido que el cristal, de manera que hay que tomar cartas en el asunto y al menos una vez a la semana limpiarla con la siguiente mezcla: prepara un bote de spray con un poco de amoníaco, alcohol y agua y rocía la superficie y los carriles. A continuación, pasa un paño húmedo para limpiarlo. Utiliza guantes y mascarilla cuando lo apliques para evitar sufrir cualquier tipo de reacción.

Mampara de cristal

Aparte de los productos específicos que podemos encontrar en la sección de limpieza de los supermercados, todos tenemos en la despensa uno de los mejores limpiadores y desinfectantes naturales que existen: el vinagre.

Para limpiar una mampara de cristal es mejor utilizar vinagre, ya que no mancha ni deteriora a diferencia de otros productos. Vierte en un cazo un poco de vinagre y antes de que hierva, sácalo y mételo en un bote con spray. Rocía ese contenido en la mampara y deja que actúe al menos cinco minutos. A continuación, con un paño húmedo, frota la mampara. Verás cómo las manchas de cal y el resto de suciedad desaparecen. Para que el resultado sea perfecto, sácale brillo a la mampara con un paño seco.

Problemas serios de cal

Si las manchas de cal se resisten al poder del vinagre, prueba a mezclarlo con dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Aplica la mezcla sobre la mampara y déjalo actuar durante 20 minutos para retirarlo posteriormente con un trapo húmedo. Te sorprenderá su resultado.

Otro remedio casero muy efectivo para acabar con la cal de la mampara es mezclar tres partes de vinagre con una de agua y añadirle dos cucharadas de bicarbonato y el zumo de un limón.

A continuación se debe rociar la mezcla en la ducha y en la mampara, esperar al menos diez minutos y aclararlo con agua caliente. A continuación, pásale un trapo seco y verás cómo reluce.

