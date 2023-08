Así nos ven los gatos y los perros a los humanos

Las mascotas son nuestros animales de compañía e incluso un miembro más de nuestra familia. La cosa es que no tenemos idea de cómo nuestros animales favoritos nos ven a nosotros. Por esta razón, algunos expertos en estudiar el comportamiento canino, han formulado ciertas hipótesis acerca de las maneras con las que nos pueden ver nuestras mascotas.

¿Cómo te ve tu gato o tu perro?

Si eres dueño de un gato o un perro, querrás saber la imagen que tienen de ti o al menos cómo te ven. Según el libro 'Cat Sense: How the New Feline Science Can Make You a Better Friend to Your Pet' del biólogo John Bradshaw, explican que tu gato te ve como un "gato más grande y no hostil". Lo cierto es que este animal reconoce diferencias entre ellos y nosotros, pero aun así interactúan de maneras similares a como lo harían con otros gatos. En definitiva, él te ve como un agradable compañero de hogar, y muy grande por razones que no conoces.

En cuanto a los perros, tienen un comportamiento único entre perros y humanos: los perros buscan el contacto visual de las personas, pero no de sus padres caninos biológicos. Aunque para estos animales el vínculo con los dueños es muy importante para los perros. Un perro si siente cariño por sus dueños es feliz cuando está con ellos.

Aunque exsiste un creencia de que los perros y gatos eran "daltónicos" o que veían en "escala de grises", en realidad perciben el mundo en matices de azul y amarillo. En cuanto a nitidez visual, los seres humanos superan a las mascotas.

La importancia de cuidar a tu mascota

Desde el pasado 1 de enero, las mascotas han pasado a formar parte de la familia y son consideradas por ley como un miembro más. A partir de ahora, los animales ya están protegidos por la ley para que no puedan sufrir maltrato y las personas que quieran tener uno, sean responsables y tengan que responder por ellos. Alrededor de las mascotas hay muchas preguntas y respuestas, desde las vacunas, a los cuidados o cómo hacer para que sean felices.

Los perros y los gatos son los animales más habituales que se suelen tener en casa en España. La ley ahora exige hacer un examen antes de tener una mascota, un test para demostrar que estás capacitado para ello, aunque hay un número máximo para tener en el hogar y no se les puede tener atados en el balcón o patio durante un tiempo prolongado porque te pueden multar con hasta 50.000 euros.

La salud de las mascotas es una de las mayores preocupaciones que hay en el hogar, que no sufran ni tengan dolores. A través de su comportamiento te dice cuál es su estado de ánimo, pero también hay que saber qué dice la ley a la hora de viajar en aviones o transporte público o cómo hay que llevarlos en el coche para cumplir las normas de la DGT y no ser multado.