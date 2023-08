Esta es la razón por la que nunca deberías bajar o subir las escaleras mecánicas en funcionamiento

Escaleras mecánicas

Estás en el metro en hora punta o en un centro comercial y lo primero que ves para subir las plantas o salir a la calle si te encuentras en el metro son las escaleras mecánicas. Unas escaleras llenas de gente y más si hablamos de horas puntas como por la mañana el metro.

Si tienes prisa seguro que muchas veces para no esperar la gran cola de personas que también tienen que subir por ese acceso, subes las escaleras mecánicas andando. Pero, ¿esto es seguro y está bien hecho?.

Un llamativo estudio realizado por CBC descubrió que las personas que caminan en las escaleras mecánicas le están causando un daño irreparable en el funcionamiento de la misma. La investigación es clara, ya que confirma que las personas no deben caminar en estas escaleras porque dañan severamente su funcionamiento acortando su vida útil de forma brusca.

La seguridad de las escaleras mecánicas

Además, desde este estudio han añadido que no solo no es necesario caminar en estas escaleras porque se dañe el sistema, sino que además ha señalado que ellos recomiendan como método de seguridad pararse en el medio de las escaleras mecánicas, con las manos en ambas barandas para así optar por la máxima seguridad.

La compañía entrega este dato ya que para ellos la forma correcta es que todos los pasajeros pisen fuertemente el escalón y se aferren con toda la fuerza a las barandillas, siempre manteniéndose alerta debido a cualquier problema de seguridad que pueda surgir.

Un experimento en las escaleras mecánicas

En uno de estos experimentos, los pasajeros de la estación de Holborn (una de las más ajetreadas) se enfrentaron durante tres semanas a una provocación peor que cualquier retraso imprevisto o cierre de vía. Cuando se dirigieron a las escaleras mecánicas y miraron arriba, vieron algo francamente escandaloso: justo delante de ellos, decenas de personas estaban de pie, inmóviles, en el carril izquierdo. Vieron cómo se derrumbaba uno de los pilares de la sociedad británica: "Stand on the right, walk on the left". La idea del ensayo humano vino de Hong Kong, donde los pasajeros del transporte público viajan de pie tranquilamente y, al parecer, de manera más eficiente y segura que el resto.

Eficacia y rapidez en hora punta

Ante semejantes resultados, consultores de la multinacional Capgemini se midieron a sí mismos durante días caminando y de pie sobre una escalera mecánica de la estación de Green Park. Según sus cálculos, se tarda en subir la escalera andando unos 26 segundos, en comparación con los 40 si te quedas quieto.

Sin embargo, en hora punta hay que contar con el tiempo que la gente tarda en llegar a la escalera (las temidas colas), pues en este caso el tiempo se reduce drásticamente cuando todos se dejan llevar por la inercia de la máquina. Cuando el 40% de la gente camina, el promedio es de 138 segundos. Cuando todos están parados, 59. Para la minoría activa supone una pérdida de 13 segundos de su valioso tiempo, pero, para todos, la mejoría es de 79.