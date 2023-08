La sorpresa de unos comensales al pedir la cuenta para pagar: "Me han cobrado cortarme el sandwich"

2 Se lee en minutos D. M.



Cada vez son más comunes las páginas web en las que los clientes hablan de su experiencia en bares y restaurantes de todo tipo. Ya casi nadie acude a un local de hostelería sin antes mirar en diversas páginas las opiniones que han dejado quienes han visitado estos negocios previamente. Es por eso que este tipo de páginas de opiniones son cada vez más populares y que los dueños de los locales están cada vez más pendientes de lo que sale de ellos.

Y esto es lo que ha pasado con algunos comensales que cuando han pedido la cuenta para pagar se han encontrado con alguna sorpresa imprevista.

Se aprovechan de la temporada turística

Que te cobren por el pan, el aperitivo o por el precio del cubierto cuando comes en un bar o un restaurante es algo normal y además una acción legal que los establecimientos pueden realizar, eso sí, siempre y cuando esto quede especificado en la carta.

Hasta ahí todo bien. Ahora la cosa se complica cuando al pedir la cuenta encuentres cobros que nunca te hubieras imaginado. Desde la organización de consumidores de FACUA denuncian estas acciones de las que los establecimientos se aprovechan durante la temporada turística. Y es que, al llegar la cuenta han llegado cargos por calentar la papilla del niño o por poner un plato vacío extra.

Cobrar por calentar un biberón en el microondas

De esta forma, “cobrar 2 euros por poner un plato vacío para compartir la comida, calentar un biberón en el microondas o partir un sándwich en dos partes” son algunas de las prácticas irregulares denunciadas por consumidores durante sus viajes y que se dan “aprovechando la afluencia de turistas y veraneantes en el periodo vacacional”.

Pero no ha quedado ahí la cosa, y es que tambien los consumidores se han quejado de cobros por pedir un hielo extra en la bebida o incluso exigir el pago de una cantidad para la limpieza del mantel o de los baños.

Práctica ilegal

También es una trampa que se anuncien y publiciten como reclamo unas promociones que no aplican con el argumento de que ese día o a esa hora no estaban vigentes, o que en la carta de precios no se incluya el IVA, una práctica expresamente prohibida por la normativa de defensa de los consumidores, que obliga a indicar siempre precios finales, incluidos impuestos, sin que los usuarios tengan que realizar ninguna operación matemática para averiguarlos.