Así puedes chatear por WhatsApp sin abrir la app

Ahorra tiempo sin entrar a la app de WhatsApp para intercambiar mensajes / Pexels

2 Se lee en minutos L.O.



Si quieres contestar a los mensajes que te llegan a WhatsApp y ocultar que estás en línea, puedes hacerlo sin entrar a la app con este simple método. Aunque este sistema no te va a permitir ver todos tus mensajes de grupos o chats individuales, puedes contestar cuando te llegue un mensaje. Y es que esta es una solución muy eficaz para cuando quieras dar respuestas cortas o breves.

Todo el mundo usa WhatsApp y es muy fácil poder sumarse a esta opción con tan solo añadir un widget. Estamos acostumbrados a estar constantemente disponibles para los mensajes que nos llegan, pero repetir el proceso de abrir la app a veces es un incordio cuando tratamos de dar una respuesta rápida, pero eso puede cambiar gracias a esta opción que cómodamente te va a permitir responder desde la barra de notificaciones de tu móvil.

Responde mensajes desde cualquier aplicación

Por eso, la mejor alternativa es usar las burbujas de notificaciones para procurar no abrir la aplicación móvil. Puedes seguir estos pasos la próxima vez que desees evitarlo:

Desliza el mensaje que acabes de recibir hacia abajo para que el panel de notificaciones se abra. Pincha en la flecha que apunta hacia abajo para desplegar las opciones. Escoge la opción de "Responder" y escribe tu respuesta. Y pulsa "Enviar".

Aunque las posibilidades no son tan amplias como desde la app, no se puede ni enviar stickers, ni GIFs. No obstante, si deseas expresar otro tipo de emoción puedes hacerlo a través de los emoticonos que si están disponibles desde esta ventana. Lo mismo ocurre con los mensajes antiguos, y es que no podrás visualizar muchos mensajes atrás sino nos que acabes de recibir. Aunque si has recibido muchos solo podrás visualizar los más recientes.

Así puedes leer un mensaje desde fuera

Para leer los mensajes de WhatsApp desde fuera tan solo necesitas un widget que te va a permitir ver todos los mensajes que te llegan sin necesidad de entrar en la app. Para llevar a cabo este mecanismo tan sol tienes que seguir estos pasos:

Mantén pulsada tu pantalla y selecciona la pestaña de "Widgets". Busca "WhatsApp". Selecciona el widget de 4x2 bloques, después escoge donde quieres colocarlo y sus dimensiones.

Desde ahora puedes leer cualquier mensaje que recibas desde esta pequeña pantalla y sin que aparezca que has visto dichos mensajes. Esto estará disponible siempre y cuando no leas los mensajes.