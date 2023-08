¿Cuándo va a acabar el verano?

Un joven bebe agua para combatir la segunda ola de calor del verano, a 12 de julio de 2022, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press

2 Se lee en minutos L.O.



Pensábamos que las olas de calor ya habían cesado, pero tras la confirmación de la AEMET sobre la próxima ola de calor, los españoles ya se preparan para esta cuarta oleada. Mientras llegan nuevas actualizaciones climáticas y meteorólogos anuncian los efectos del estío en forma de masa de aire cálido, muchos se preguntan cuando el verano va a llegar a su fin, puesto que no parece llegar a su fin con estas temperaturas tan altas.

Aunque el verano acaba oficialmente el 23 de septiembre, muchos son los que dudan de que vaya a llegar a su fin en apenas un mes. Las temperaturas deberían ir descendiendo durante las próximas semanas, pero el reciente anuncio del famoso meteorólogo Mario Picazo y los comunicados de la AEMET confirman que el verano está muy lejos de acabar. Asimismo, este estío parece que no nos va a dar próximamente ese descanso de las noches tropicales y vamos a continuar experimentando esa masa de aire africano durante el mes de agosto.

Meteorólogos apuntan a que estas temperaturas tórridas no van a quedarse hasta finales de septiembre como muchos temían, no obstante recuerdan que esta temporada estival el clima ha sido algo diferente; algo que ya se preveía con las prontas llegadas de las olas de calor a finales de primavera y comienzo de verano. Aunque eso podría significar que las olas de calor deberían acabar antes de lo previsto, los expertos prefieren no hacer previsiones exactas sobre el fin de estas oleadas de aire cálido, ya que este año está siendo marcados por fenómenos no usuales.

Noticias relacionadas

De momento, las altas temperaturas deberían ir aproximándose a su fin a lo largo de septiembre hasta alcanzar la estabilidad propia de dichas fechas. Sin embargo, las causas se achacan al cambio climático que desde hace año lleva calentando mares y superficies desembocando en estas altas temperaturas. Mientras las temperaturas tienden al alza, los expertos explican que esto pueden empezar a ser norma y algo a lo que nos vamos a enfrentar cada año. Apuntan a que los veranos serán, no solo más cálidos, sino más intensos y con más olas de calor.

No obstante, los expertos continúan haciendo hincapié en la importancia que han tenido los efectos del ser humano sobre La Tierra como los gases de efecto invernadero y continúan pensando en soluciones para poner fin a este patrón de calor intenso y dejar de batir récords en altas temperaturas. Por el momento, quedan varias semanas de calor antes de llegar al ansiado otoño y por fin, obtener un respiro.